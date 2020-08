O Acre acaba de ficar livre da aftosa. É uma conquista sonhada por muitos que demonstra a responsabilidade e o compromisso do governador Gladson Cameli com solução de continuidade do que se faz necessário para o bem do estado. A notícia ecoou por todo o país, principalmente no setor agropecuário, sustentáculo do Brasil, inclusive, durante a pandemia. Na luta contra a aftosa vale destacar o trabalho intenso de técnicos, produtores e todos aqueles envolvidos no processo. A conquista é mais positiva ainda porque fazemos fronteira com a Bolívia e o Peru produtores de carne bovina. Quantas vezes técnicos e pecuaristas brasileiros tiveram que vacinar gado do outro lado do rio? Isto, sem valar no trabalho da vigilância nas rodovias, nos ramais. O governador está conduzindo um estado que tem tudo para dar certo. Infelizmente as discussões políticas em ano de eleição ofuscam muito do que se faz de bom, notadamente em tempos de pandemia. Na verdade, a conquista é de todo o povo acreano. Como diz o amigo Sílvio Martinello: “O Acre é pobre, mas enjoado”.

“Roda mundo, roda gigante/Roda moinho, roda pião/O tempo rodou num instante/Nas voltas do meu coração…” (Roda Viva – Chico B. de Holanda)

É preciso entender…

O MDB quer o apoio do governador Gladson Cameli para o candidato Fagner Sales, filho do ex-prefeito Vagner Sales, em Cruzeiro do Sul. Porém, entretanto e, todavia o PROGRESSSITAS não pode ser simplesmente descartado como uma carta sem valor em um jogo de baralho. Portanto, o MDB precisa ir devagar com o andor porque o santo não é de ferro. Basta a confusão em Rio Branco.

No 2º turno

A tampa da chaleira vai voar no 2º turno. É que as mágoas de uma eleição no 1º não são levadas facilmente pelo rio. É como balseiro encalhado na ponte metálica. Tem gente que vai precisar de ajuda porque o espatifado vai ser grande.

O frio do Friale

O frio anunciado pelo Davi Friale para chegar amanhã deverá diminuir um pouco a temperatura política em Brasiléia. A chapa já está derretendo, e olha que a campanha ainda nem começou. É como no futebol se o juiz não controlar o jogo estraga o espetáculo e vai ser um festival de pancadaria.

Vai bem

O presidente da Câmara, Antônio Morais (PSB), superou bem a Covid-19 e volta ao batente nos próximos dias. Morais faz uma boa gestão no Poder Legislativo municipal, sem escândalos e muito produtivo.

. O ano de 2020 é de perdas, mas, também, dos achados!

. A NET/Claro na minha casa é imprestável e cara!

. Tem que reclamar para Deus porque aos órgãos de defesa do consumidor é tempo perdido.

. Por aqui ninguém reclama de energia e água!

. Outra que anda apanhando muito nas redes sociais é rede Avenida; cobrando clientes por um cartão que nunca usaram nem contrataram.

. É a denúncia que chega diariamente.

. As pessoas estão se comportando como se o coronavírus tivesse voltado para a China.

. Não voltou e a situação pode se agravar novamente.

. Chega a informação de que apenas o Cesário Braga, o Sibá e os Forneck’s entraram de cabeça na pré-campanha do deputado Daniel Zen à prefeito.

. Os demais companheiros estão de quarentena!

. O poder é como a força da gravidade, exerce atração.

. Longe dele fica o vácuo, o vazio.

. Bom dia!