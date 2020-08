Palácio das Secretarias passará por reforma de R$ 5 milhões

A trajetória do goleiro Bruno Fernandes, que foi de melhor goleiro do Brasil a uma condenação de 20 anos pelo assassinato triplamente qualificado de Eliza Samúdio, continua despertando a atenção de todo o país.

Tanto que Roberto Cabrini, um dos jornalistas mais respeitados e premiados do Brasil, está em Rio Branco para acompanhar o retorno do atleta ao futebol profissional. Bruno estreia na noite desta quarta-feira, 19, no estádio Arena Acreana, com a camisa do Estrelão depois de se tornar a contratação mais polêmica da história do futebol acreano.

Roberto Cabrini apresenta há 10 anos o programa Conexão Repórter no SBT.