Guerra fará PP perder membros do “Núcleo Duro” de Gladson

Não deverá se resumir apenas no pedido de afastamento do governador Gladson Cameli do partido Progressistas no Acre. Nesta semana outros pedidos serão protocolados envolvendo membros do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo.

A revoada “técnica” do ninho progressista se dá pelo clima nada ameno entre as lideranças da senadora Mailza Gomes e membros da executiva municipal e estadual que são ligados ao governador Gladson Cameli.

“Existe uma cobrança muito grande por parte do grupo ligado à senadora Mailza para participarmos de negociações de pré-candidaturas no interior. Como vamos fazer isso sem combinar com o nosso chefe maior”, disse um membro da executiva que pediu para não ter o nome revelado.

Após a decisão da justiça de cassação do mandato do prefeito Ilderlei Cordeiro, as divergências passaram a ser geradas nas decisões políticas envolvendo a região do Juruá. Zequinha Lima colocou seu nome à disposição do partido, mas não conta com unanimidade, principalmente após o senador Márcio Bittar (MDB) anunciar que o governador apoiaria Fagner Sales em Cruzeiro do Sul. Como o chefe do Palácio Rio Branco nem confirmou e nem negou, nos bastidores a informação ficou taxada com fundo de verdade.

O pedido de afastamento de pessoas ligadas ao gabinete do governador se dá também pelo decreto que proíbe participação efetiva de gestores públicos na campanha municipal. O pedido de afastamento deverá ser feito em bloco. O ac24horas apurou que o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, o Secretário de Indústria Anderson Abreu, a secretária de Comunicação Silvânia Pinheiro e até mesmo o assessor Flávio Silva devem entregar suas cartas de desfiliação ou afastamento assim que obtiverem o aval de Cameli.