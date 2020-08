Governo anuncia a convocação de professores efetivos e indígenas para a Educação

Ao lado do secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Mauro Sérgio da Cruz, e do adjunto, Moisés Diniz, o governador Gladson Cameli anunciou investimentos na contratação de professores para fortalecer a educação pública no Acre. O Acre está convocando 341 professores do concurso efetivo que devem tomar posse nos próximos dias. Já para a educação indígena, 392 profissionais serão contratados para atender as escolas nas comunidades indígenas.

“Quando eu falo do governo de todos é para não ficar só na palavra, mas na ação. Esse vai ser um reforço importante. Enquanto estados estão demitindo, nós estamos contratando. Essa é uma diferença muito grande”, disse Gladson.

O gestor da pasra admitiu que as aulas presenciais podem não voltar este ano. Mauro Sérgio afirmou que o assunto vem sendo discutido pelo Fórum responsável pela tomada de decisões. “Estamos avaliando junto com o Fórum. Realizamos ontem uma reunião com nosso grupo de trabalho para pensar se o retorno é agora em 2020 ou em 2021. Estamos fazendo investimentos na parte de compra de EPIs para as escolas e temos para o ano que vem a ampliação das atividades na TV e nas rádios, que tem sido um sucesso”, disse Mauro.

Uma das preocupações dos servidores da educação é quanto à garantia do pagamento da Valorização de Desenvolvimento Profissional (VDP). O secretário de educação não garantiu o pagamento. “A gente depende muito do Fundeb. Estamos tendo uma perda muito grande desse repasse federal. Só na primeira semana de agosto, tivemos uma redução de 11 milhões de reais. Só podemos tomar essa decisão de forma colegiada, dialogando com a Sefaz, Casa Civil e o governador para tomarmos uma decisão”, garantiu.