Na estreia do goleiro Bruno, Rio Branco vence o Náuas por 2 a 0

A estreia do goleiro Bruno Fernandes, 35 anos, no futebol profissional não poderia ser melhor.

Sem polêmica, já que não é permitida ainda a presença do público nos estádios, o que afastou os torcedores, mas também a possibilidade de algum tipo de manifestação, Bruno voltou a jogar um partida profissional. Com a camisa do Rio Branco, o goleiro, que já foi considerado um dos melhores do país, retornou aos campos sem levar gols.

No confronto contra o Náuas, o Rio Branco venceu por 2 a 0. O time estrelado fez um gol em cada tempo. No finalzinho da primeira etapa, após Wandinho perder um pênalti, o zagueiro José Henrique abriu o placar para o estrelão. No segundo tempo, aos 16 minutos, Wandinho se redimiu e marcou o segundo do Rio Branco.

O que chamou a atenção no início do jogo foi que Bruno, anunciado pelo técnico João Mota como capitão da equipe, entrou em campo sem a braçadeira. De acordo com o técnico português, a mudança foi para preservar o atleta que recebeu diversas mensagens negativas após ter seu nome divulgado como capitão do time.

Na outra partida da noite, o Andirá venceu o Vasco de virada por 2 a 1.

Crédito da foto: Antônio Nericláudio