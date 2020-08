Gladson admite que Covid-19 pode voltar a crescer no Acre e não descarta decretar lockdown

A cidade de Brasileia acaba de ultrapassar os mil casos positivos de novo coronavírus (Sars-Cov-2). De acordo com o boletim epidemiológico emitido nesta quarta-feira, 19, pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a cidade está com 1057 exames confirmados até o momento. Destes, 689 pacientes infectados já receberam alta médica e se encontram livres do vírus.

O município que tem uma população estimada em 26. 278 habitantes, já contabiliza 15 óbitos decorrentes de complicações da doença. A cidade localizada na fronteira do Acre se torna, então, a quinta a passar dos mil casos de Covid-19 em todo o Estado.

A Sesacre já realizou 2.404 exames para identificar infecção por coronavírus no município. Por lá, a taxa de letalidade da Covid-19 se encontra em 1,4%. Brasileia é atualmente a segunda cidade com maior incidência de contaminação por coronavírus no ranking por habitantes no Acre.