Comissão fica sem quórum para debater cartão Avancard

A aposta da diretoria do Rio Branco parece ter se confirmado. Depois de toda a polêmica nos primeiros dias após a contratação e a chegada do goleiro Bruno Fernandes ao Acre, os ânimos se acalmaram e os que são contra a presença do atleta em um clube acreano parecem ter se conformado.

À verdade é que Bruno faz na noite desta quarta-feira, 19, sua estreia oficial com a camisa do Estrelão. O jogo acontece após a retomada da competição e marca o início da disputa do segundo turno.

Ao que parece, Bruno já está completamente entrosado com os demais jogadores e conta com a confiança da comissão técnica. Tanto que o técnico João Mota antecipou que o goleiro, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, vai ser o capitão do time acreano.

Ainda por conta da pandemia da Covid-19, a estreia de Bruno que deveria atrair muitos torcedores ao estádio, vai ser testemunhada ao vivo por pouca gente. É que as partidas do campeonato estão sendo disputadas sem a presença da torcida.

A primeira partida com a camisa do Rio Branco é contra o Náuas de Cruzeiro do Sul e será disputada a partir das 19 horas no estádio Arena Acreana. Antes, às 17 horas, a bola rola para Vasco x Andirá.

O primeiro turno da competição foi vencido pelo Galvez que já tem uma vaga garantida na final do campeonato.