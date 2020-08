O samba desafinado de uma enrascada 

No próximo dia 31 se iniciam as convenções municipais para as oficializações das candidaturas às prefeituras. O município onde a base do governo enfrenta as maiores complicações é o no segundo colégio eleitoral do estado, Cruzeiro do Sul. Com a cassação do prefeito Ilderlei Cordeiro, o quadro ficou mais conturbado, por ser o nome mais forte do grupo. Para tornar o samba mais desafinado, o senador Márcio Bittar (MDB) atravessou no meio e conseguiu o compromisso do governador Gladson Cameli apoiar a candidatura a prefeito do Fagner Sales (MDB). Foi como jogar gasolina na fogueira. O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) não aceita ir para o palanque do MDB, e defende a candidatura própria do ex-prefeito Zequinha (PROGRESSISTAS). Tem o aval das demais alas do partido, como a do ex-prefeito Ilderlei, que é inimigo político do grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB). O governador Gladson Cameli ficou num brutal dilema: ir para o palanque do Fagner Sales (MDB) é contrariar seus aliados, que querem chapa própria para a prefeitura. O que falar? O Gladson está numa enrascada.

QUEM NÃO VAI QUERER?

O senador Márcio Bittar (MDB) está mesmo disposto a afinar as relações entre a viúva do Chico Mendes, Ilzamar Mendes e sua filha Elenira Mendes, com a área ambiental do presidente Jair Bolsonaro. “Que governo não quer a família do Chico Mendes ao lado”? É a sua indagação.

NICOLAU É CONTRA

O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) é contra a aliança em Cruzeiro do Sul para apoiar o candidato do MDB, Fagner Sales, defende que o Gladson apoie a candidatura a prefeito do professor Zequinha (PROGRESSISTAS), que mesmo com a cassação não ficou inelegível.

REAÇÕES INTERNAS

Este apoio ao MDB também não é consenso entre assessores mais próximos do Gladson.

TESE DA ALIANÇA

O senador Márcio Bittar (MDB) defende que o Gladson precisa fazer dois gestos para se aproximar do MDB: – o primeiro, ele já fez, que foi o apoio à candidata a prefeita de Brasiléia, Leila Galvão, eo segundo é apoiar o Fagner Sales a prefeito de Cruzeiro do Sul, diz Bittar.

NÓ A DESATAR

No caso do Gladson concretizar a aliança com o MDB, com certeza vai querer indicar um vice do PROGRESSISTAS na chapa emedebista. Para lhe atender, o MDB teria de romper a aliança com o PSDB, que indicou o vice do candidato a prefeito Fagner Sales (MDB). Nó a desatar.

FORA DO JOGO

O professor Marcelo Siqueira (PT), voltou atrás e não será mais candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul e nem aceitará ser vice na chapa de Henrique Afonso (PSD). Uma decisão sensata. Iria ficar falando só na eleição, como o PT lhe deixou na sua campanha à ALEAC.

NUNCA FOI FORTE

Interessante! O PT nunca conseguiu se firmar em Cruzeiro do Sul. Durantes as duas décadas que esteve no poder não montou um quadro eleitoral forte naquele município.

FICOU NUMA RECUSA

O episódio deixou o senador Sérgio Petecão (PSD) numa recusa, esperava bombar a chapa do Henrique Afonso (PSD) a prefeito com o Marcelo Siqueira (PT) de vice. O Petecão só tem dois caminhos: recuar ou ir com uma candidatura do Henrique sem o plus que esperava.

MUITO MAIS QUE ALIADOS

O MDB está certo em buscar novos partidos para se somar numa aliança, para a disputa da prefeitura da capital. Precisa mais que isso, precisa de uma estratégia de campanha, porque em todas as pesquisas até aqui o Roberto Duarte (MDB) não conseguiu aparecer liderando.

PÓLOS DISTINTOS

O deputado Roberto Duarte (MDB) ter sido o mais votado na capital não é credencial de vitória na eleição para a PMRB. Eleição proporcional é uma terra bem distante de uma eleição majoritária. Na eleição majoritária, o eleitorado a ser conquistado é mais amplo e seletivo.

CIRURGIA BARIÁTRICA

Por recomendação médica o vice-governador Major Rocha deve se submeter na próxima semana a uma cirurgia bariátrica, para manutenção da saúde. A cirurgia será feita em Rio Branco, logo após a bateria de exames médicos aos quais está se submetendo.

TENDE SER MENOR

Por conta do período de recuperação, sua participação na campanha à PMRB será limitada.

VICES INDEFINIDOS

Prefeita Socorro Neri (PSB), Roberto Duarte (MDB), Minoru Kinpara (PSDB), nenhum deles deu um sinal sobre quais serão os vices das suas chapas. Dos quatro grandes apenas o Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) tem o seu nome a vice escolhido, a Marfisa Galvão (PSD).

CUIDANDO DO IRMÃO

O senador Sérgio Petecão (PSD) está fora do estado acompanhando o tratamento do irmão Xis, que teve um quadro da Covid-19 agravado e foi preciso encarar um severo tratamento. Mas a notícia que o BLOG recebeu é a de que, ele já teria apresentado melhoras e com boa evolução.

AFASTAMENTO POLÍTICO

Entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e o governador Gladson Cameli há um afastamento político nítido, e ambos não mantêm qualquer conversa a uma boa temporada. Nem ele me procura e nem eu vou lhe procurar, foi a explicação dada ao BLOG pelo Petecão.

ASSESSORIA POLÍTICA

O ex-deputado Moisés Diniz pediu exoneração do cargo que ocupa na Secretaria de Educação, para se dedicar integralmente à assessoria política do governador Gladson Cameli, o que já faz.

UMA REDUNDÂNCIA

O decreto do governador Gladson Cameli que proíbe ocupantes de cargos de confiança no governo de não praticarem qualquer atividade política que implique no uso da máquina pública foi mais um forma de advertência, já existe lei punindo quem pratica estes atos.

PEIXE COM ESCAMAS

Se ainda não foi feito, mas deverá acontecer, um convite para a candidata a prefeita do PT em Epitaciolândia, Neidinha, ser a vice na chapa do prefeito Tião Flores (PROGRESSISTAS). Vendo o peixe com escamas, como me foi vendido.

ALMOÇO PAGO

Político do MDB comentou ontem com o BLOG sobre a reaproximação do partido com o governador Gladson Cameli. Para ele, isso ocorrendo o mínimo que o MDB vai propor é indicar o vice quando o Gladson for disputar a reeleição em 2022. “Não tem almoço grátis”, enfatizou.

AS HIENAS RIEM

Centenas de mortes deixaram famílias acreanas chorando, chegamos a um número absurdo de contaminações pela Covid-19, e como hienas, algumas figuras malucas ainda riem, e acham que não é nada. Como é que o lucro é colocado acima do interesse de preservar vidas?

FORA DO CONTEXTO

Um fato me parece bem cristalino no contexto das eleições de 2022. O vice-governador Major Rocha (PSL) quebrou as pontes para continuar na chapa da reeleição a mais um mandato.

ONDE DEVERIA ESTAR

Durante o tempo em que se discute a morte de uma jovem por um motorista supostamente em um racha não dei nenhuma opinião contundente como alguns colegas, porque pela minha formação jurídica, o caso está onde deve estar: na justiça. E, cabe somente a ela julgar o caso.

SAINDO COMO FAVORITOS

O MDB tem dois prefeitos disputando a reeleição como favoritos a mais um mandato: Mazinho Serafim em Sena Madureira, e Tanízio de Sá, em Manoel Urbano. Os adversários não assustam. E ainda tem mais o agravante de que, a oposição disputará com vários nomes.

NADA DERRUBOU

As trapalhadas dos filhos com suas pautas negativas, as próprias trapalhadas do presidente Jair Bolsonaro, a campanha negativa ferrenha da GLOBO contra o seu governo, ao que parece não conseguiu abalar o eleitorado do Bolsonaro, que continua liderando bem as pesquisas.

MESMO CAMINHO DO LULA

Lendo uma matéria no ESTADÃO, esta retratou com clareza o seu avanço sobre o nordeste e em áreas onde os candidatos do PT foram mais votados: está usando o mesmo remédio lulista de investir em programas sociais, até de forma ampliada. A versão moderna do pão e circo.

NOME COTADO

O senador Márcio Bittar (MDB) está com o nome cotado para ser o Relator do projeto sobre o teto de gastos, a ser enviado à apreciação do Congresso. O fato de receber a sondagem da equipe do ministro Paulo Guedes, mostra um Bittar bem relacionado no Planalto.

FRANCA RECUPERAÇÃO

A informação que se tem é a de que a deputada Meire Serafim (MDB), que trata de uma Covid-19, e seu marido, o prefeito Mazinho Serafim (MDB); que se submete a um tratamento renal, ambos fora do estado, estão em franca recuperação.

FRASE MARCANTE

“O governo é como cobra venenosa: continua provocando medo até quando morta”. Ex-senador Ney Suassuna.