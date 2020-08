O angu do Juruá

Se alguém pensa que o angu no PROGRESSISTAS é em Rio Branco e Brasiléia está muito equivocado. Em Cruzeiro do Sul terá candidato mesmo que o afastamento do prefeito Ilderlei Cordeiro se confirme na Justiça. O resultado de um pedido de liminar para que Ilderlei volte ao cargo deverá sair até amanhã (quarta-feira). O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior disse à COLUNA que o momento é de espera. “O prefeito Ilderlei nos pediu que aguardássemos a decisão. Ele está convicto de que a liminar lhe será favorável, sendo assim, será candidato naturalmente. Nicolau avalia que até sexta-feira a situação estará resolvida. Questionado sobre o que o PROGRESSISTAS fará se a Justiça confirmar o afastamento de Cordeiro, Nicolau Junior informou que o partido vai dialogar muito porque tem a prefeitura e um candidato. “O Zequinha é um bom candidato, vamos avaliar tudo isso”. Sobre um suposto acordo entre o senador Márcio Bittar e o governador Gladson Cameli para apoiar a candidatura de Fagner Sales pelo MDB, disse que tudo está sendo avaliado, mas que o PP tem a prefeitura e as pessoas que formam o partido querem ter seu próprio candidato, reafirmando ser Zequinha um candidato tão bom quanto o Fagner. Nicolau Júnior não está sozinho. É o que pensa todo o PROGRESSISTA de Cruzeiro do Sul que, inclusive, tem sido leal ao governador. Esse é mais um angu que Gladson Cameli terá que amolecer em função dos acordos políticos para as eleições de 2022.

“Vá com Deus”. (Roberta Miranda, rainha da Serra Pelada)

PSB/PC do B/PODEMOS e Gladson Cameli

Esses partidos juntos com o governador Gladson Cameli devem formar o núcleo de apoio a reeleição da prefeita Socorro Neri. Outras siglas nanicas como o SOLIDARIEDADE (deputada Vanda Milani) e o DEM (deputado Alan Rick) também devem compor a coligação majoritária. Os candidatos a vereador, nesse caso, ficam por conta dos seus partidos. Cada um por si e Deus por todos.

Nem do Bolsonaro…

Corre pela cidade um boato de que o ex-prefeito Tião Bocalom será o vice da prefeita Socorro Neri pacificando a guerra dentro do PP. Acontece que o velho Boca não aceitaria ser vice nem do presidente Jair Bolsonaro se fosse convidado. Ele, Bocalom, está em campanha. Acorda as quatro da madrugada e parte para os bairros e ramais, só volta tarde da noite. A Marfisa Petecão que o diga.

Fatalidade

O acidente que aconteceu com o deputado Luiz Gonzaga e sua esposa e duas mulheres em uma motocicleta no Juruá foi uma infeliz tragédia. Quem conhece Gonzaguinha sabe que ele é prudente, não bebe e é um defensor da vida. Uma fatalidade em que uma das mulheres faleceu na trombada com seu carro. Consta que a moça que pilotava a motocicleta fez uma manobra imprudente.

Dez prefeituras

O MDB tem como meta eleger ao menos dez prefeitos nessa eleição. Tem candidatos nos 22 municípios. Objetivo bastante razoável. Vice-prefeitos e vereadores outro tanto. Está se cacifando bem para as eleições de 2022.

O PT continua em queda livre

Além de ter perdido lideranças importantes como Rodrigo Damasceno, Zé Maria e Leila Galvão entre outros, desta vez o professor Marcelo Siqueira desistiu de disputar a prefeitura em Cruzeiro do Sul.

. Enquanto isso no Nordeste o bolsonarismo avança substituindo o lulismo.

. E a rejeição ao Bolsonaro diminuiu dez pontos!

. Alguém pode explicar como esse fenômeno acontece?

. Prezado Astério: Trabalho muito, durmo tarde, tenho crianças e pessoas idosas em casa por isso lhe escrevo para reclamar da p* de um galo do meu vizinho que, junto com suas galinhas e pintos, começam a bagunçar na melhor hora do meu sono. O que deve fazer?

. Resposta: Prezado amigo: Consiga um pastor evangélico para converter o dono do galo, galinhas e pintos; se ele se converter nem o galo escapa de ir para a panela num final de semana. Em pouco tempo não restará nenhum dos bichos para lhe perturbar o sono sagrado.

. Confirme essa solução prática com o jornalista Leônidas Badaró, ele acompanhava um pastor nas visitas aos irmãos.

. Bom dia!