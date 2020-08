Justiça obriga município de Plácido de Castro a revogar lei que privilegiava servidores

Com a proximidade do período de realização das convenções – 31 de agosto a 16 de setembro – destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, os partidos políticos começam a dar indicações de como poderá ser o cenário das eleições do próximo dia 15 de novembro.

Pelo que se observa até o momento, a desejada união entre as siglas partidárias que apoiaram a eleição do governador Gladson Cameli no último pleito estadual não caminha para um final feliz. Falta de consenso diante da importância da união, provocações e propagação de fake news são algumas das razões para esse provável desfecho.

Nesta segunda-feira, 17, o pré-candidato a prefeito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o advogado Carlos Venícius, fez mais uma de suas transmissões pelo Facebook, oportunidade na qual entrevistou um possível nome a acompanhá-lo na chapa majoritária do partido, o também advogado e policial federal aposentado Eden Barros Mota.

O detalhe é que Eden Barros é recém-filiado ao MDB, convidado exatamente por Carlos Venícius, de quem é tio, o que demonstra que é cada vez mais real a possibilidade de os emedebistas irem “puros” para a disputa da eleição. Outra opção caseira é a médica Raissa Ferraz, filha do presidente da Câmara de Xapuri, Ronaldo Cosmo Ferraz.

Há alguns dias, também por meio da internet, Carlos Venícius fez um comentário pouco enigmático sobre os rumos de uma possível aliança da oposição: “Alianças políticas são e serão bem-vindas desde que o interesse da população esteja em primeiro e único lugar. Qualquer união fora dessa regra será imediatamente afastada”, escreveu.

A mensagem do advogado deixa claro que o caminho da coalizão dos partidos de oposição no município está cada vez mais estreito e transparece ter relação com os boatos propagados por membros do grupo que apoia a pré-candidatura da empresária Carla Mendonça (PP), esposa do deputado Antônio Pedro (Dem), de que o MDB teria aceitado compor com ela uma chapa única indicando Venícius para o cargo de vice.

A resposta da Executiva Municipal do MDB foi imediata e a situação se transformou em bate-boca via redes sociais com acusações trocadas entre o presidente do partido no município, Celso Paraná, e o gerente do escritório local do Depasa, Marcos Mansour. A confusão parece ter sido a gota d’água que faltava para as negociações descambarem de vez.

Os principais movimentos dos partidos até o momento, além das tentativas de acordos que não surtem efeito, têm sido algumas andanças de pré-campanha e as inaugurações de diretórios municipais. No dia 31 de julho, o MDB lançou o seu com a presença do senador Marcio Bittar e do deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte.

No próximo dia 21, será a vez do Progressistas lançar o seu diretório. Em convite publicado em sua página no Facebook, a pré-candidata Carla Mendonça anuncia a presença do governador Gladson Cameli e do vice Major Rocha, dos deputados federais Alan Rick, Vanda Milani e Manoel Marcos, além do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior.

Se mantendo longe das discussões em torno da cada vez mais distante chapa única, o pré-candidato do PSD, vereador Gessi Nascimento, tem pautado a sua pré-campanha em visitas a localidades da zona rural, mas também não cogita tirar o seu nome da disputa. Nascimento, também conhecido como Capelão, migrou para o partido do senador Sérgio Petecão após perder a disputa interna pela pré-candidatura do MDB.

Resta aguardar o que as últimas semanas antes das convenções reservarão para o processo eleitoral em Xapuri. De maneira especial, a presença da comitiva liderada pelo governador no próximo dia 21 poderá trazer novos e bons capítulos a essa novela da oposição. De camarote, assistirá o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, o petista Bira Vasconcelos. O desenlace dessa queda de braço poderá lhe ser amplamente favorável – ou não.