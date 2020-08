Gerlen Diniz reafirma que homicídios estão caindo e Zen vê pandemia como responsável

O crime de estelionato feito por meio da plataforma de vendas OLX fez uma recente vítima no município de Brasileia. O proprietário de uma máquina retroescavadeira [trator ou máquina de terraplenagem] teve seu equipamento roubado na manhã do último domingo, 16, após fechar negócio com um suposto comprador na cidade de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o proprietário do trator fez um anúncio na OLX e fechou o negócio com um homem que garantiu ter feito a transferência do valor para sua conta bancária. O estelionatário chegou a enviar um comprovante de transferência e fez a vítima do golpe que mora em Brasileia, trazer a máquina em cima de um guincho a capital do Acre.

Já no bairro Belo Jardim II, onde havia sido marcada a entrega, ele falou com o suposto comprador, que lhe garantiu que o dinheiro já estava na conta do proprietário. Satisfeito com a venda, o homem seguiu para o interior do Acre e quando chegava próximo ao município em que reside, tratou de conferir a sua conta bancária.

Foi então que ele percebeu que o dinheiro não havia sido depositado e que havia caído em um golpe. Assustado, retornou imediatamente para Rio Branco e registrou um Boletim de Ocorrências na delegacia. Segundo a polícia, esse golpe já vem sendo aplicado em todo estado, e já fez várias vítimas.

O golpe é o seguinte: o estelionatário faz um depósito com o nome na conta do vendedor, envia o comprovante de depósito normalmente ao vendedor, que confia no comprovante recebido e entrega o bem ao criminoso, sem conferir se o dinheiro realmente foi depositado na conta.

A vítima que perdeu o trator pede à população que quem encontrar sua máquina retroescavadeira de cor amarela entre em contato pelo número (68) 99250-3312.