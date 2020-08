Estudantes de universidades federais receberão internet para acompanhar aulas on-line

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) relatou na tarde desta terça-feira,18, por meio da página do Programa Queimadas, que os focos de queima de vegetação do satélite de referência (sensor MODIS, satélite Aqua da NASA) estão apresentando problemas desde 16 de agosto de 2020.

O comunicado diz que a situação independe do Inpe e decorre de dificuldades técnicas do MODIS. Como consequência, a própria NASA e o portal FIRMS suspenderam a geração desses focos.

Para minimizar o impacto da situação nos dados durante o período crítico de queimadas/incêndios florestais, alternativamente o programa passará a utilizar os sinais MODIS/Aqua recebidos pelas antenas do INPE.

Devido à localização das antenas do INPE em Cuiabá (MT) e Cachoeira Paulista (SP), a cobertura do monitoramento pode, em algumas passagens, ser prejudicada nas regiões do Brasil mais ao norte (Amapá e Roraima) e a noroeste (Rondônia, Acre e norte do Amazonas).

Neste contexto, o Inpe informou que as dificuldades técnicas no sensor MODIS e a eventual restrição na cobertura geográfica do monitoramento podem afetar as estatísticas dos focos. Foi disponibilizado o link Problemas na recepção de focos do satélite de referência (MODIS/Aqua) para que os usuários fiquem a par das dificuldades e soluções adotadas.

No entanto, continuam normais as detecções de focos com outros oito satélites de órbita polar e dois geoestacionários utilizados pelo Programa Queimadas do INPE, bem como os demais produtos do portal.