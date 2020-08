Criança de 4 anos é esquecida dentro de carro de transporte por aplicativo

Um atropelamento envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas crianças, de 7 e 8 anos, gravemente feridas na noite desta segunda-feira, 17, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os dois meninos trafegavam em uma bicicleta acompanhando seus pais que estavam caminhando, quando inesperadamente um motociclista que trafegava em alta velocidade na rua, colidiu contra a bicicleta. Com o impacto ,as vítimas foram arremessadas sobre o asfalto.

As crianças e motociclista foram encaminhados inicialmente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conduziu as duas crianças ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos do SAMU, o menino de 7 anos sofreu um traumatismo craniano. Já a criança de 8 anos, fraturou o fêmur e o braço.

Policiais do Batalhão de Trânsito (BPtrans) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito. A moto foi removida e encaminhada ao pátio do Detran.