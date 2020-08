Covid-19 volta a disparar no Acre, que registra 328 novos casos e 8 mortes nesta terça

Um dia antes de o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciar a nova classificação de risco da pandemia no Acre, os casos da doença voltaram a aumentar de forma assustadora. O boletim divulgado pela secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nessa terça-feira, 18, mostra que o Estado registrou 328 novos casos da doença e mais 8 mortes nas últimas 24 horas.

Assim, o número de infectados saltou de 22.605 para 22.933 nesta terça. As mortes também aumentaram. São 8 novos óbitos, sendo 5 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. As vítimas são 6 de Rio Branco, 1 de Xapuri e 1 de Brasileia, com idades entre 34 e 81 anos, fazendo com que o total de óbitos suba de 582 para 590 em todo o estado.

O governo deve divulgar nesta quarta-feira, 19, o novo balanço da pandemia nos municípios do Acre. Assim, será possível identificar se o Acre permanece na faixa amarela da pandemia do vírus, regride para a faixa laranja ou sobe para a bandeira verde, com possibilidade de liberar o funcionamento de mais estabelecimentos comerciais.