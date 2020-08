Xapuri pode ter morte de criança de 2 anos por Covid-19

A prefeitura de Sena Madureira irá começar na próxima segunda-feira, dia 17, a executar um pacote de obras e pavimentação asfáltica em alguns pontos da cidade. Os recursos foram destinados por deputados federais e senadores da república e já estão na conta para serem aplicados. Trabalho de uma parceria do prefeito Mazinho Serafim (MDB) com a bancada federal em busca de melhorias para o município. Todo o processo de licitação já foi feito pela CPL para que as obras iniciem rapidamente.

De acordo com a secretária de planejamento, Cláudia Teles, no bairro Eugênio Augusto Areal (conhecida como invasão da Xiburema) serão investidos cerca de R$ 800 mil para pavimentação de ruas e travessas. O recurso foi destinado pela deputada federal Jéssica Sales (MDB/AC), que também será aplicado na rua Santa Maria, Travessa da AABB, no Bairro CSU.

Também no bairro Eugênio Areal, será investido recurso no valor de mais R$ 1 milhão para pavimentação de ruas na entrada do bairro e no acesso ao polo. Destes, R$ 5d00 mil alocados pelo então deputado federal e hoje vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL) e pelo deputado federal Flaviano Melo (MDB/AC). O recurso do emedebista também beneficiará a rua Nassere Nasserala, situada no bairro do Cristo Libertador.

Na área do esporte, será construído um complexo esportivo no valor de R$ 900 mil destinados pelo deputado federal Flaviano Melo. O complexo ficará anexo ao Estádio Municipal José Marreira Filho – O Marreirão, proporcionando um novo ambiente para a prática esportiva e atividades.

Outra obra importante que será construída é a tão sonhada rampa de acesso ao Rio Yaco, Local onde é feito todo o desembarque dos produtos agrícolas dos ribeirinhos e também das pessoas que vem à cidade via embarcação fluvial. O valor da obra é de R$ 500 mil e foi destinado pelo então senador da república Gladson Cameli, hoje governador do Acre.

Completando a lista de recursos para diversas obras no município, foi liberado também o pagamento de verba no valor de R$ 668.108,82 para aquisição de uma motoniveladora (Patrol), emenda do senador Sérgio Petecão (PSD/AC), para ajudar o município nas obras de infraestrutura tanto na zona urbana como na zona rural.

Todas essas emendas parlamentares é fruto das viagens do prefeito Mazinho Serafim à Brasília em busca de investimentos para o município. Pelo seu compromisso e responsabilidade com o dinheiro público, a bancada federal do Acre vem destinando emendas parlamentares para as diversas áreas do município. Foi assim desde o início da gestão em 2017 e continua até hoje. Serafim tem uma equipe de secretários altamente qualificada que desenvolve as atividades com responsabilidade.