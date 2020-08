TCE realiza live sobre licitações em meio à pandemia do coronavírus no Acre

Ligada ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, a Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima, realiza às 15 horas da próxima quarta-feira (19) uma live com o tema “Licitações Públicas e os Aspectos da Pandemia”.

A Live acontece na próxima quarta-feira, dia 19, a partir das 15 horas pela página do TCE no youtube, com a auditora de controle externo Ana Cristina de Araújo.

O evento também será retransmitido pelo Instagram, Facebook e Rádio Web do TCE/AC. Os interessados já podem fazer as inscrições pelo endereço www.tce.ac.gov.br/escola.