Mara, Minoru e a tucanada!

Depois das eleições de 2018 o PSDB tinha como certo a candidatura da deputada federal Mara Rocha para a prefeitura de Rio Branco. Em todas as pesquisas em que ela foi inserida sempre aparece liderando. Com a escolha de Minoru Kinpara pelos tucanos para preservar o mandato federal, Mara Rocha passa a ser a principal cabo eleitoral para levar o ex-reitor ao 2º turno. Os tucanos estão coesos em um bloco com esse objetivo. Para reforçar essa posição as pesquisas feitas e registradas até o momento também colocam Kinpara à frente. Pesquisas são recortes do momento. Uma campanha eleitoral tem muitos altos e baixos. Não se sabe o que vem pela frente. Porém, é melhor sair na “pole position” do que retardatário. Mara faz um bom mandato e pode sustentar a posição do ex-reitor com o prestígio que tem. A candidatura do PSDB é altamente competitiva, principalmente com a provável coligação com o PSL. Aliás, o vice de Minoru deve vir dessa sigla.

Senadores na briga

Os senadores Sérgio Petecão (PSD), Márcio Bittar (MDB) e Maílza Gomes já definiram seus candidatos a prefeito. Petecão e Mailza vão de Tião Bocalom, o “Velho Boca” e Márcio de Roberto Duarte. O governador Gladson, como se sabe, optou pela prefeita Socorro Neri (PSB).

Deputados federais

A maioria dos deputados federais também já decidiram seus candidatos em Rio Branco mesmo que publicamente ainda não tenham declarado apoio. O eleitor que ver o perfil ideológico de cada posição.

Candidaturas rifadas

Consta que pré-candidaturas serão rifadas na capital. Detrimento de umas, fortalecimentos de outras como aconteceu como a de Fernando Zamora, do PSL. A a disputa em Brasília é acirrada. É da política.

PCdoB sofre vetos

Consta que o PCdoB vem sendo vetado dentro do Palácio Rio Branco para compor a chapa da prefeita Socorro Neri com apoio do governador Gladson Cameli. A chapa ficaria esquerdista demais. Faço como o comentarista Neto (ex-jogador do Corinthians): “Tá de brincadeira”!

Doença contagiosa

O PT vem sendo tradado por ex-aliados na Frente Popular como se tivesse uma doença contagiosa. Até o PC do B parece está rejeitando o antigo aliado de tantas batalhas. Na verdade, é o fim do poder. Se o PT estivesse no poder, a ideologia iria para as cucuias.

“Eu nasci há dez mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que não saiba demais”. (Raul Seixas)

. Vai para as cucuias!

. Alguém sabe o que é mesmo cucuia?

. Na língua tupi deve ser titica.

. Titica em português é b*!

. Tem candidato e candidato à reeleição que gosta de se iludir quando sai a lista dos inelegíveis do Tribunal de Contas.

. O buraco da inelegibilidade é bem mais embaixo; Tião Flores, Daniel Zem, Leila Galvão são candidatos sem nenhum empecilho.

. Como dizia o finado T.H, agora Inês é morta fia!

. O jogo é bruto!

. O povo agora quer saber dos vices?

. Os cabeças de chapa todos já sabem!

. A ida do ex-deputado Moisés Diniz para o governo deu um plus na articulação política do Palácio Rio Branco.

. O deputado Jenilson Leite (PSB) agora é de direita ou de esquerda, ou ambidestro?

. Bom dia!