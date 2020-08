Delegada aposentada presta assessoria gratuita a mulheres vítimas de violência

Após quase 5 meses de paralisação, a bola voltou a rolar pelo Campeonato Acreano 2020. A retomada da competição aconteceu neste domingo, 16, com a realização de duas partidas no Florestão pela primeira rodada do 2º turno do campeonato.

Na primeira partida, o morcego, como é chamado o Andirá pela sua torcida, venceu o Humaitá por 4 a 2. Já na primeira etapa, Carlos, Natan e Kaisson marcaram e fizeram com que o Andirá fosse para o intervalo vencendo por 3 a 0. No segundo tempo, Gilberto e Tonho Cabanãs deram fôlego ao time do interior, mas que não conseguiu o empate e ainda acabou sofrendo o quarto gol marcado mais uma vez por Carlos. Final de jogo, vitória do Andirá por 4 a 2. O morcego consegue seu primeiro triunfo no segundo turno.

Na outra partida de reabertura do campeonato, um duelo tradicional do futebol acreano. São Francisco e Vasco entraram em campo e fizeram uma partida bem movimentada. Melhor para o time católico que conquistou a vitória. O Vasco ainda chegou a sair na frente com Arlison, mas no finalzinho do primeiro tempo, Kleber e Davi viraram o marcador e o São Francisco foi para o segundo tempo com vantagem no placar. A equipe cruzmaltina perdeu um pênalti na segunda etapa e ainda viu Chico fazer o terceiro e decretar a vitória do São Francisco.

Com os resultados, Andirá e São Francisco largam na frente e lideram o segundo turno no grupo A. O campeonato prossegue na próxima quarta-feira, 19, na Arena Acreana com Vasco e Andirá a partir das 17 horas. Em seguida, estreiam no segundo turno Rio Branco e Náuas, a partir das 19 horas. A partida é cercada de expectativas, já que deve marcar o primeiro jogo oficial do goleiro Bruno com a camisa estrelada.