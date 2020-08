Adolescente é apreendido com escopeta artesanal feita com cabo de furadeira

“Se não fosse pela parceria com o Mesa Brasil do Sesc, nós teríamos fechado”, disse José Ribeiro Alves, diretor geral da comunidade terapêutica Resgatando Vidas, localizada na Estrada Raimundo Irineu Serra, em Rio Branco, ao receber na manhã desta segunda-feira, 17, 40 cestas básicas. Os mantimentos foram adquiridos por meio de recursos vindos do da Global Foodbanking Network (GFN), parceira internacional do programa. No total, serão entregues 1.695 sacolões.

Segundo Alves, a parceria com o Mesa Brasil é de fundamental importância para a entidade, que atende a 12 acolhidos. “A ajuda é muito bem-vinda, e esta é uma parceria que lutamos para ter. Temos louvado todos os dias a Deus e pedido que essa ajuda continue, pois é essencial para que continuemos trabalhando”, afirma.

Outra instituição atendida no mesmo dia foi a Comunidade Terapêutica Shalom, localizada no km 2 do Ramal da Galiléia, localizado no bairro Vila Acre. Lá, mais 40 cestas básicas foram doadas pelo Mesa Brasil. Segundo José da Costa Veiga, educador terapêutico do local, seis pessoas estão residentes no momento. “É muito satisfatório termos essa ajuda. Estamos extremamente gratos, e só Deus pode recompensar cada pessoa que está envolvida neste projeto”, desabafou.

De acordo com Maria Monikelly Azevedo, assistente social do Mesa Brasil no Acre, mais instituições devem ser agraciadas com o projeto. “É importante que todos estejamos unidos em um momento com o que estamos vivendo agora”, explicou.

Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. É formada por mais de 3.000 parceiros doadores (produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade), que doam seus excedentes de produção, alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para o consumo. Recursos financeiros, serviços de logística e ação voluntária também agregam nesse Programa de solidariedade.

O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. Além disso, também atua em caráter emergencial com um trabalho de logística humanitária, mobilizando parceiros, arrecadando e distribuindo doações para pessoas atingidas por calamidades em todo o país.