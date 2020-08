Na política, boi voa e jabuti sobe em árvore 

Brasiléia terá uma das disputas mais renhidas das últimas eleições. A prefeita Fernanda Hassem (PT), que as pesquisas apontam como fazendo uma boa gestão, conta com o apoio do PT, que sempre foi um partido forte no município. Além de outras siglas. E de outro lado, a ex-deputada Leila Galvão (MDB), dona de um forte nicho eleitoral, onde sempre foi a mais votada para a ALEAC. Apontar uma favorita hoje é um salto no escuro. Mas o que está fervendo são os bastidores. Conversei ontem com PROGRESSISTAS James Gomes, marido da presidente do PROGRESSISTAS, senadora Mailza Gomes, e falando por ela; este me disse que, dirigentes do partido vão conversar para aparar arestas de áreas da sigla que querem apoiar a prefeita Fernanda. “O diálogo será buscado, mas a decisão é que PROGRESSISTAS não se coligará com o PT, por questão ideológica. E não havendo entendimento será baixada uma norma proibindo a aliança com o PT”, disse James. O grupo da senadora e presidente Mailza Gomes apoia a candidatura do vereador Joelso Pontes (PROGRESSISTAS) de vice. Lembram ser o diretório do PROGRESSISTAS de Brasiléia apenas provisório. Essa posição foi reforçada com o recente encontro no Palácio Rio Branco do governador recebendo a Leila, o vereador Joelson, e o senador Márcio Bittar (MDB) o principal avalizador da candidatura do MDB. Bittar tem um acordo com o governador para que não apoie a atual prefeita. A prefeita Fernanda Hassem (PT) Ainda não definiu quem será o seu vice. Partidos como o SOLIDARIEDADE, PROS e PSB, apontaram nomes para a escolha. Também tem o PROGRESSISTAS nesta lista de espera, mas a possibilidade ruiu com o afastamento do governador Gladson do PROGRESSISTAS. De concreto, em Brasíléia, podemos traçar o cenário de uma disputa sem favoritos entre a prefeita Fernanda e a ex-deputada Leila. Avaliar fora desta perspectiva é paixão política.

NÃO REVERTEU

O BLOG tem informações de que o presidente do PROS, Franciso Deda, num ato de lealdade à prefeita Fernanda Hassem , tentou reverter o apoio do Gladson à ex-deputada Leila Galvão, mas não conseguiu. “Brasiléia é um assunto resolvido, compromisso com o senador Márcio Bittar (MDB), me fale de outros lugares no Juruá em que possa ajudar”, foi a resposta do Cameli.

GRANDE ARTICULADOR

O senador Márcio Bittar (MDB) está dando uma aula de articulação política. Convenceu o PTB a apoiar a candidatura do Roberto Duarte (MDB), o Gladson a fechar com a candidatura da Leila Galvão (MDB), em Brasiléia; e abriu conversa com o Gladson para apoiar o Fagner Sales (MDB), a prefeito de Cruzeiro do Sul. A reunião aconteceu quinta passada com a presença do emissário do ex-prefeito Vagner Sales, Jonathan Donadoni (MDB). Primeiro passo foi dado.

JOGADA DE MESTRE

Caso o governador resolva apoiar a candidatura do Fagner Sales (MDB), fará uma jogada de mestre. No acordo estariam as deputadas Antonia Sales (MDB) e Jéssica Sales (MDB). Que se juntando ao Gladson, ficaria a aliança mais forte para 2220 e 2022, em Cruzeiro do Sul.

MUITO MAIS FÁCIL

A decisão ficou muito mais fácil para ser tomada pelo governador Gladson Cameli, em relação a apoiar a candidatura do Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul, com a cassação do prefeito Ilderlei Cordeiro, que era o único nome de peso no grupo palaciano para a disputa.

DA BOCA DO PSD

A vinda do PTB para a aliança com o MDB, é importante, não pelo peso do partido na capital, onde não tem ninguém de mandato. Mas pelo fato do candidato Roberto Duarte (MDB) não ter então conseguido nenhuma adesão à sua chapa para a disputa da prefeitura da capital.

ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

Vejo alguns comentários contra o Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). É da democracia. Mas ninguém pode dizer que não é bom de voto e que não é honesto. Discordo de algumas de suas idéias. Mas não me impede de afirmar ser um cidadão de bem, bom pai de família e honesto.

AMANTE ARGENTINA

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) é chamado nos bastidores de “amante argentina”, aquela com a qual só se encontra em determinados momentos. O fato de só apoiar o candidato do PT, Daniel Zen, nos finais de semana, lhe rendeu o jocoso jargão da política. Apóia pela metade.

ALINHAMENTO DOS PLANETAS

Enquanto isso, outra grande liderança do PT na capital, o ex-senador Jorge Viana (PT) até aqui optou em mostrar seus dotes culinários a convidados, com um vinho de boa safra. Tem discutido até o alinhamento dos planetas, mas não disse até aqui como vai entrar na campanha.

OU APOSTA OU SE FERRA

O candidato do PT, deputado Daniel Zen (PT), foi outro que está montando o seu plano de governo através da coleta de sugestões por uma plataforma digital. Nesta eleição, vai levar certa vantagem quem melhor se mexer nas redes sociais para conduzir sua candidatura.

FAKE NEWS NA MIRA

O vice-governador Major Rocha está acionando através de uma queixa o MPF e a Polícia Federal para descobrirem de onde estão partindo a onda de fake news contra seu nome. Com as ferramentas digitais do MPF e PF é fácil chegar aos autores dos crimes cibernéticos.

ALIANÇA QUE PESA

Em todos os lugares públicos que aparece o governador Gladson Cameli não deixa de repetir o bordão de que a sua candidata à prefeitura da capital é prefeita Socorro Neri. A Socorro já está bem na fita, e com o apoio do Gladson, fica mais provável dela chegar ao segundo turno.

O “LEITÃOZINHO” BOTOU PARA QUEBRAR

O secretário de Saúde, Alysson Bestene – meu “leitãozinho”, como o chama o Gladson – não deve ser mencionado apenas por bem conduzir as medidas contra a pandemia, mas pelo principal: acabou com as facilidades de pastores, empresários do ramo e outros de ganhar dinheiro fácil na Saúde, que tanto má fama causou à instituição, em vários governos.

EXEMPLO DE ATENDIMENTO

Fiquei dois dias sem fazer o BLOG. É que estive internado na Pronto Clínica com infecção intestinal. Quero registrar o que eu vi. Enfermeiras e atendentes de enfermagem atenciosos, ninguém entra no apartamento sem dar bom dia, desejar saúde, tudo limpo, enfim, parabéns à enfermeira Bia que comanda o setor de Enfermagem. Os meus agradecimentos ao polido Dr. Osmar, que cuidou de mim, profissional de primeira linha. E por último, parabéns ao meu irmão Dr. Carlos Beirute, sempre solicito, e que conseguiu transformar a Pronto Clínica – que antes parecia um lugar mal assombrado, escuro – em exemplo de bom atendimento na saúde.

LADO NA POLÍTICA

Na política é importante você ter lado. É o caso do candidato a vereador Renê Fontes, que está na competitiva chapa do PDT. O que deixa boa sua imagem política é se posicionar sempre sobre um assunto. É um moço preparado e mais uma das boas opções a vereador na capital.

ESQUECERAM DO PRINCIPAL

Setores ligados ao governador Gladson Cameli andaram se assanhando por uma candidatura do deputado Luiz Gonzaga (PSDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul. Só que, além dele não querer, esqueceram do principal: o PSDB já indicou o vice na do MDB para a prefeitura do município.

DARÁ TRABALHO

Com os políticos com os quais converso ouço a mesma ladainha que a grande surpresa desta eleição em Tarauacá poderá ser a do Abdias da Farmácia (DEM), querido entre os mais humildes e bem situado na sociedade. Será um osso duro de roer para os candidatos a prefeito.

USANDO DA SINCERIDADE

Quando vi seu nome anunciado para assessorar politicamente o governador Gladson Cameli, fiquei com um pé atrás. Não pela sua capacidade do diálogo, mas por vir das entranhas da aliança PT-PCdoB, o que poderia redundar em rejeição dos aliados do governo. Sendo sincero, me enganei. O Moisés Diniz está executando com sucesso a missão, é o que ouço sempre.

NÃO APOSTEM

Pessoal do Juruá, não aposte um centavo contra o governador Gladson Cameli vir a apoiar a candidatura do Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul. Paredes costumam ouvir.

ESQUEÇAM TUDO

Esqueçam tudo o que se fez em termos de pesquisas até aqui, as pesquisas de setembro e outubro é que darão o tom dos candidatos a prefeito melhores posicionados nos municípios.

NÃO HOUVE RACHA

Não houve racha no PTB, estava decidido que, quem trataria de alianças políticas seria a direção regional, no caso a presidente Charlene Lima. Foi quem deu aval para a aliança com o MDB, na capital.

COLIGAÇÃO FECHADA

O ex-prefeito do PT, o Burica, acabou de ganhar um aliado forte na sua campanha a prefeito de Rodrigues Alves: o MDB do grupo do ex-prefeito Vagner Sales, resolveu apoiar sua candidatura. Na avaliação do Vagner, a parceria colocará o Burica na prefeitura do município.

FRASE MARCANTE

“Não podemos fazer grandes coisas nesta terra. Tudo que podemos fazer são pequenas coisas com grande amor”. Madre Tereza de Calcutá.