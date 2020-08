Motorista perde controle de caminhonete e derruba poste de energia no Abraão Alab

O condutor de uma caminhonete modelo L200 Triton, de cor prata, placa NXR-7557, colidiu e derrubou um poste de energia na manhã deste domingo (15), em frente ao 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7° BEC) na Avenida Nações Unidas, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor da caminhonete trafegava no sentido bairro-centro em uma velocidade acima do permitido pela avenida, quando, perdeu o controle da direção e colidiu com o poste. Com o impacto, o poste partiu ao meio e caiu em cima do veículo e o muro de um apartamento foi derrubado. Após a ação, o motorista fugiu do local.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no local e isolaram para o trabalho do perito. Uma equipe de manutenção da Energisa foi acionada, desligaram a corrente elétrica e fizeram a troca do poste de energia.

O proprietário do carro foi contatado e os policiais verificaram no sistema que o veículo não possui restrição de roubou ou furto. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar e pelo proprietário do apartamento na Delegacia de Flagrantes (Defla).

Após a perícia, a caminhonete foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).