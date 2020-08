Mais de 330 nomes podem ficar inelegíveis no Acre em 2020

Ao ser indagado sobre a situação política de Cruzeiro do Sul e seu apoio nas eleições municipais de novembro, o governador Gladson Cameli disse neste sábado, 15, na Catedral Nossa Senhora da Glória, que é hora de apelar para a fé. A cidade está sem prefeito depois da cassação de Ilderlei Cordeiro. Cameli afirmou que durante a carreata em homenagem à Santa e na celebração em seguida, vai pedir orientação para tomar decisões políticas.

“Tá aí, é um bom momento pra pedir orientação ao nosso superior, que é Deus. Eu ainda vou conversar, estou deixando todos à vontade, me desfiliei e ainda não tenho uma decisão pessoal final, mas vou aproveitar esse momento e pedir orientação sobre essas decisões “, citou, lembrando que, no momento, a prioridade é o combate à pandemia de Covid-19.

A carreata de Nossa Senhora da Glória vai percorrer 13 km em Cruzeiro do Sul, saindo da Avenida Mâncio Lima às 16 horas. O carro das autoridades irá depois da imagem da Santa e dos religiosos. São esperados cerca de 600 carros no evento religioso, o maior do Acre.

Na ocasião, Gladson assinou convênio no valor de R$ 25 mil com a Diocese. Mesmo sendo no último dia do Novenário, segundo o bispo Flávio Giovanele, os recursos vão ser usados para quitar dívidas feitas para a realização da festa religiosa, que culminará com uma live no Morro da Glória.