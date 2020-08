Homem leva facada da esposa após agredi-la em discussão no bairro Belo Jardim

Uma bebedeira entre família e amigos terminou com Francisco Santana de Castro, de 31 anos, gravemente ferido na noite deste sábado, 15, em uma residência localizada no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Francisco estava bebendo com a esposa e amigos em sua casa quando iniciou uma discussão com sua mulher. A briga resultou em uma agressão física. A esposa correu até a cozinha, pegou uma faca, foi até Francisco e desferiu um golpe no abdômen do marido. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos. Em seguida, encaminharam Francisco em estado de saúde gravíssimo ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características da autora do crime, fez patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).