Bolsonaro destaca Acre como zona livre de aftosa sem vacinação

A secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) publicou a Portaria n° 295 de 11 de agosto de 2020, que autoriza o translado de corpos por óbito confirmado ou suspeito de Covid-19. No entanto, deve ser realizado dentro das especificações determinadas pelos órgãos competentes e dentro do prazo de 24 horas, entre óbito e sepultamento.

Porém, o traslado via aéreo e fluvial continuam proibidos. Para o transporte dos corpos, as funerárias, familiares e municípios devem seguir todas as medidas já regulamentadas pelos órgãos sanitários para garantir o prazo de 24 horas.

As funerárias públicas e privadas devem orientar, tanto em ambiente hospitalar quanto em ambientes extra-hospitalares, os profissionais de saúde sobre o risco biológico classe 3, que trata-se de risco grave para o manipulador, para que sejam tomadas as medidas adequadas de proteção contra a infecção.