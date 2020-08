Acre tem menor número de casos, melhor isolamento e maior queda de mortes por Covid-19

Os dados da Covid-19 atualizados neste domingo, 16, pelo Poder 360, mostram que já faz alguns dias que o Acre apresenta o menor número de casos proporcionalmente à população ou quando se compara a média das semanas anteriores.

Último em casos, o Acre é também o que vem apresentado as melhores taxas de isolamento social, mantendo-se há várias semanas entre os cinco melhores do País e muitas vezes liderando o ranking estadual produzido pela agência In Loco, que mede as taxas de confinamento domiciliar no País.

Neste domingo, o Piauí liderava e o Acre era o terceiro no ranking de isolamento social com pouco mais de 43% de sua população em casa. Os percentuais estão longe do adequado em todo o País, mas considerando a flexibilização das restrições, ter os melhores valores é uma boa notícia, segundo avaliação do Comitê de Enfrentamento a Covid-19 de Rio Branco.

“Houve queda do isolamento em todo país. Houve queda no Acre também. Como já permanecia nas primeiras posições, acabou mantendo-se”, disse ao ac24horas o médico Osvaldo Leal, que coordena o comitê.

“Claro que também é uma boa notícia, embora o país inteiro esteja bem abaixo do isolamento considerado adequado”, completou.

Para o Acre, os últimos dias tem sido de boas novidades. Em 6 Estados, a média móvel de mortes em 7 dias está em trajetória de alta. Outras 8 unidades da Federação estão em situação de estabilidade, e 13 registram queda.

Para saber a situação de cada Estado, é feita a comparação da média móvel de mortes nos 7 dias anteriores com o mesmo número há 14 dias.

Se essa variação for de até 15%, para mais ou para menos, as mortes na unidade da Federação estão estáveis. Se o número for maior de 15%, em alta. E quando for negativo e menor que -15%, em queda.

No Acre, a queda é de 61%, a melhor do País neste fim de semana.