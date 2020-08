Servidores de Cruzeiro do Sul recebem segunda parcela do 13° salário neste sábado

Um grave acidente deixou uma mulher identificada como Raquel e sua filha de 8 anos feridas noite desta sexta-feira, 14, após o carro em que elas estavam, modelo Uno Mille, de cor verde, capotar várias vezes e cair dentro de um córrego. O acidente aconteceu na Rua Uirapuru, situada no Conjunto Ouricuri, na região do São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Raquel e sua filha trafegava em seu veículo na rua em uma velocidade acima do permitido, quando, inesperadamente, perdeu o controle da direção, capotou várias vezes e caiu dentro do córrego que passa no bairro. Com impacto, as vítimas ficaram feridas na região da cabeça e rosto.

Populares que passavam pelo local socorreram mãe e filha. Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos às vítimas e as encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Populares que presenciaram o acidente informaram à reportagem do ac24horas que as vítimas só não sofreram um acidente mais grave porque estavam usando o cinto de segurança.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O veículo foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).