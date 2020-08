Marcio Bittar avalia unir PECs por conta do teto de gastos

Médico faleceu dias depois de perder a esposa para a mesma doença

Morreu na noite dessa sexta-feira, 14, o médico ginecologista Lizandro Javier Diaz Roldan. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O profissional de saúde que atuava no Acre morreu dias depois de perder a esposa para a mesma doença.

Logo após a notícia do falecimento, o Conselho Regional de Medicina do Acre emitiu nota de pesar. “Cientes da dor que passam os familiares, amigos e médicos acreanos, o Conselho expressa sua solidariedade e expressa as mais sinceras condolências por tamanha perda”, escreveu a presidente do CRM/AC, Leuda Dávalos.

O deputado estadual e médico Jenilson Lopes também manifestou pesar pela morte do colega de profissão. “Ninguém está isento de entrar nas estatísticas da Covid-19. Vá em paz Dr. Lizandro. Ele havia perdido a esposa dias antes para a Covid-19. Um soldado da saúde que a gente perde”, publicou o parlamentar.