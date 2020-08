Produtor rural é executado a tiros em Manoel Urbano por supostos grileiros de Rondônia

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, afirmou que está avaliando se vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC), que determinou a posse na prefeitura de Cruzeiro do Sul do então presidente da Câmara Municipal, Clodoaldo Rodrigues. Sales poderá requerer eleição indireta, com os vereadores elegendo o novo prefeito. “Posso entrar na justiça sim, vai depender do Clodoaldo”, garantiu.

Depois que o pleno do TRE cassou o mandato de Ilderlei, a juíza relatora do caso, Mirla Regina, determinou a posse de Clodoaldo, que já afirmou que vai assumir a gestão municipal pelos próximos 4 meses. Vagner esperava que depois da cassação, o rito fosse da eleição indireta entre os vereadores. Como a bancada do MDB tem 7 dos 14 vereadores e o mais velho da Câmara, Vagner achou que o partido voltaria a dar as cartas no município. Ele comentou que o TRE “atropelou a lei”.

“O Tribunal Regional Eleitoral atropelou a lei. De acordo com a legislação eleitoral, se o mandato for cassado em definitivo a menos de 6 meses do término, a Câmara Municipal elege indiretamente o novo prefeito”, destacou Sales.

Quanto à possibilidade de trocar a candidatura a prefeito de Cruzeiro do Sul do filho Fagner, pela da filha, a deputada federal Jessica Sales, o Leão do Juruá nega essa possibilidade. “O MDB já tem candidato que é Fagner Sales, que está como primeiríssimo lugar, sem pesquisar a área rural. Mas o bom é que na minha família tem vários nomes pra concorrer nessa eleição e posso escolher um deles pra ser prefeito”, citou ele, que é casado com a deputada estadual Antônia Sales.