Policiais acampam no Aeroporto de Rio Branco à espera de Ícaro, suspeito de atropelar Jonhliane

Um idoso de 86 anos que acabou de fazer uma cirurgia no coração por pouco não caiu no pátio da entrada de emergência do pronto-socorro de Rio Branco enquanto era transferido em uma cadeira de rodas sucateada do hospital até o carro de seus familiares na noite desta sexta-feira (15).

Segundo informações da família, o idoso estava no hospital fazendo a substituição de um marca-passo – estrutura somática que tem a função de estabelecer e manter uma atividade rítmica no coração – e teve uma cirurgia de sucesso. Ele recebeu alta médica e enquanto seguia na cadeira de rodas do PS até o veículo que iria levá-lo para a sua casa, uma das rodas caiu.

O ancião só não foi ao chão porque um familiar conseguiu segurar a cadeira danificada. Segundo informações colhidas no local, a cadeira, mesmo sem condições, era utilizada todos os dias por vários pacientes.

“O idoso foi bem atendido no pronto-socorro, isso eu não tenho que reclamar, recebeu todas as atenções necessárias. O ruim foi essa cadeira de rodas quebrada, absurdo, pagamos nossos impostos para ter coisas novas no nosso pronto-socorro e não essas cadeiras de rodas sucateadas, o pior poderia ter acontecido se não estivéssemos atentos”, disse um familiar que conduzia o idoso.

A reportagem do ac24horas já presenciou por várias vezes a real situação das cadeiras de rodas no Pronto-Socorro. Além de se encontrarem em estado sucateado, muitos pacientes que chegam pela a entrada de emergência precisam carregar os seus familiares nos braços por falta do equipamento de acessibilidade.

A secretaria de Saúde do Estado já foi informada do problema em relação às cadeiras de rodas por gestores do hospital, mas segundo ele, nada foi resolvido. A reportagem tentou contato com o secretário da pasta, Alysson Bestene, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para posicionamento do Estado.

Assista ao vídeo: