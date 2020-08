CRM diz que cabine de desinfecção pode provocar danos à saúde

O governador Gladson Cameli vai participar neste sábado, 15, da carreata de Nossa Senhora da Glória, que terá início às 16 horas partindo da Avenida Mâncio Lima e terminando nas proximidades da Catedral Nossa Senhora da Glória.

A participação do governador nos eventos do Novenário da padroeira da cidade, é tradicional. Outros políticos também deverão acompanhar a imagem da Santa, que será transportada pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. Carros das autoridades virão em seguida.

A cassação do mandato do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro recurso e possível candidatura de Zequinha Lima (PP) à prefeitura, decisão de quem apoiará nas eleições municipais e a posse de Clodoaldo Rodrigues (PP) também serão temas que farão parte de reuniões políticas das quais Cameli deverá participar em Cruzeiro do Sul.

O apoio de Cameli é disputado pelos pré-candidatos a prefeito de Cruzeiro. O gestor sempre afirmou que o candidato dele é Ilderlei Cordeiro, agora inelegível por 8 anos e que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Acre ao Tribunal Superior Eleitoral.

Zequinha Lima aguarda resultado do recurso de Ilderlei para confirmar a candidatura. Ele espera ter o apoio de Cameli, de quem era correligionário até a semana passada. O senador Márcio Bittar (MDB) anunciou que o governador Gladson teria garantido apoio na chapa do MDB em Cruzeiro do Sul, que tem o PSDB como vice. Segundo o senador, devido à celeuma com o PP, Gladson não poderia “inventar” uma candidatura da noite para o dia.