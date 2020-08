Saúde do Acre recebe doação de 150 bombas de infusão da empresa JBS

A empresa JBS doou para a secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta sexa-feira, 14, cerca de 150 bombas de infusão – usadas para controlar a dose e a velocidade com que o remédio é administrado ao paciente -. A entrega do material ocorreu no complexo logístico da Sesacre. As bombas distribuídas entre as unidades de saúde conforme a necessidade.

O governo enxerga as doações de empresas privadas de fundamental importância, uma vez que auxiliam as destinações federais para o combate à pandemia do novo coronavírus.

“Desde o início da pandemia o governador tem feito um trabalho incansável para garantir assistência à população, prova disso são os investimentos feitos na Saúde e, também, as parcerias com as entidades que possibilitaram o recebimento de muitas doações”, disse o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, à Agência de Notícias do Acre.