Procuradoria pede condenação do pastor Nelson por improbidade

O ac24horas procurou a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (Sinproacre), a professora Alcilene Gurgel, após ter acesso aos vídeos que, supostamente, mostram seu filho, Ícaro José da Silva Pinto, sentado à beira mar numa praia de Fortaleza (CE) na tarde dessa quinta-feira (13). As imagens foram gravadas por uma acreana que teria reconhecido o acusado de conduzir a BMW que tirou a vida de Jonhliane Paiva de Souza, de 30 anos, na semana passada, ao colidir na motocicleta da vítima na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Antes de publicar o vídeo, a reportagem tentou saber se as imagens eram atuais e Alcilene afirmou: “não é de agora. Ícaro errou, se postar isso vai acabar mais ainda situação dele”. Segundo ela, as imagens teriam sido feitas no mês de janeiro. No entanto, a dona dos vídeos relaciona a pessoa vista na praia como o acusado de conduzir o carro de luxo e, inclusive, menciona o nome da vítima da colisão durante a filmagem.

Noutro momento, a mãe de Ícaro diz à reportagem: “(…) tenha misericórdia, não divulgue esse vídeo, não foi de agora. (…) Eu faço o que você quiser. Você irá postar esse vídeo? O que fazemos. Esse vídeo não ser postado”, pede Alcilene.

A mãe de Ícaro argumenta: “tu [sic] sabe das ameaças que ele tá sofrendo. Ele está aí num lugar [em Rio Branco] e na hora que for decretada a prisão ele irá se apresentar com o advogado”. Mesmo alegando que ele se encontra em Rio Branco, a família negou um encontro de Ícaro com a equipe de reportagem na noite dessa quinta-feira, 13, afirmando que só seria possível uma entrevista no dia seguinte, na sexta-feira, 14, pois, segundo ela, seria quando o advogado estaria presente. “E so [sic] pode amanhã”, garantiu.

Alcilene disse ainda que a mulher que aparece no vídeo sentada ao lado de Ícaro na praia “não é do acidente. E ex noiva [sic] dele”, afirma. Após a divulgação dos vídeos na imprensa acreana, o juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, atendendo um pedido do delegado Alex Danny, da Polícia Civil, e com a concordância do Ministério Público do Acre (MPAC), decretou a prisão preventiva de Ícaro Teixeira Pinto, condutor da BMW que tirou a vida de Jonhliane Paiva de Souza.

Veja a descrição da conversa na íntegra:

Ac24horas – “Esse vídeo é de agora? Ele [Ícaro] está ou não em Rio Branco, pode nos dizer? Obrigada”.

Mãe de Ícaro – “Tais isso é antigo. Ícaro está aí [em Rio Branco]. Agora por favor não estou bem. Tenha misericórdia da nossa família”.

Ac24horas – “De quando é o vídeo? Sabe nos dizer? Eu ligue pra um número dele agora pouco, ele falou pra senhora?”.

Mãe de Ícaro – “De janeiro [o vídeo], quando ele veio buscar um carro”.

Ac24horas – “Entendi. E você está em qual Estado?”.

Mãe de Ícaro – “Eu estou em Fortaleza”.

Ac24horas – “Entendi. A gente recebeu não só esse, mas outros vídeos hoje também de uma pessoa que é acreana e avistou ele [Ícaro], teria avistado ele hoje na praia. O que vocês têm a dizer sobre esses vídeos da pessoa que é do Acre falando que ele é o rapaz que havia causado o acidente e tá na praia?”.

Mãe de Ícaro – “Tais pela mor Deus [sic], tenha misericórdia, não divulgue esse vídeo, não foi de agora. Eu faço o que você quiser. Não é de agora Tais, Ícaro errou, se postar isso vai acabar mais ainda a situação dele”.

Ac24horas – “Entendi. No vídeo a pessoa cita o nome da moça do acidente. Por que ele foi pra praia? Tem data pra retornar?”

Mãe de Ícaro – “Essa moça não é a do acidente. E ex noiva [sic] dele”.

Ac24horas – “Sim… em um dos vídeos a pessoa que tá filmando ele, ela diz “olha o rapaz do acidente que matou a Jonhliane”. A gente só gostaria de saber o que ele foi fazer e se tem data para retornar”.

Mãe de Ícaro – “Tais, você irá postar esse vídeo? O que fazemos. Esse vídeo não ser [sic] postado. Ícaro conversa com você”.

Ac24horas – “Posso falar com ele? Se ele está em Rio Branco, podemos encontrar com ele?”.

Mãe de Ícaro – “Tais tu sabe das ameaças que ele tá sofrendo. Ele está aí num lugar [em Rio Branco] e na hora que for decretada a prisão ele irá se apresentar com o advogado”.

Ac24horas – “Alcilene, eu entendo a sua situação. A gente se compadece com isso também. Mas do mesmo jeito que a gente tem o vídeo, outros veículos de comunicação também vão ter acesso. Se não têm agora, vai chegar, é uma coisa que não vai ficar guardada, não tá só com a gente [o vídeo]. Então, o que eu queria saber é o que ele foi fazer no nordeste, quando que ele retorna e se agente pode falar com ele por telefone. Vocês tem algumas posição sobre o que ele foi fazer em Fortaleza ? Vocês querem se pronunciar sobre o que ele foi fazer em Fortaleza?”

Mãe de Ícaro – “Ícaro disse que pode marcar uma entrevista amanhã com você. Conversei com ele. Ele não está em Fortaleza. Pode marcar no apartamento dele?”.

Ac24horas – “Agora, pode ser? Nossa equipe pode ir agora”.

Mãe de Ícaro – “Amanhã, pois advogado vai está [sic] presente. E só pode amanhã”.

Ac24horas – “Nós podemos entrar em contato com o advogado dele hoje pra fazermos [ a entrevista]. Não tem problema”.

Mãe de Ícaro – “Se quiserem a entrevista, amanhã. Se não, você pode fazer o que acha certo”.

Ac24horas – “Então Alcilene, pra nós a entrevista só serve mesmo se for hoje porque, se ele não estiver no Acre, dá tempo de ele chegar no voo de amanhã (sexta-feira, 14). Pra nós só serve hoje mesmo. Porque se ele não estiver no Acre dá tempo de ele chegar no voo de amanhã, entende?.

Mãe de Ícaro – “Ok, pense como quiser. Boa noite”.

Ac24horas – “Ok. Obrigada”.