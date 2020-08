Prefeitura anuncia pacote de obras e pavimentação asfáltica em Sena Madureira

Estudantes que moram em aldeias indígenas do povo Kaxinawá, no município de Jordão, receberam nesta semana a entrega de cestas básicas enviadas pelo Núcleo Estadual de Educação do município. As aldeias contempladas com a entrega foram a Mãe Biná e aldeia Flor da Mata, situadas no baixo Rio Tarauacá.

Com a suspensão das aulas presenciais, provocada pela pandemia do novo coronavírus, houve a necessidade de entregar os alimentos que seriam utilizados na merenda escolar às famílias dos alunos matriculados, principalmente se tratando do interior do Estado, onde a dificuldade de conseguir comida pode ser ainda mais evidente.

Apesar da dificuldade de acesso às aldeias, a Educação também tem distribuído os alimentos na zona rural. Segundo o coordenador Gleison Lima Daniel, “mesmo com a dificuldade de logística em virtude das secas dos rios, tanto Rio Tarauacá, como do Rio Jordão, iremos realizar a entrega das cestas básicas doadas pelo governo”, falou ao Portal Tarauacá.

Para ele, o que importa é saber que todas essas famílias terão o que comer. “É bastante valoroso em saber que muitas famílias não tinham de que se alimentar e passam a ter”, concluiu.

