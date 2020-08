O homem de R$ 3,5 trilhões

O senador Márcio Bittar (MDB) é o relator do Orçamento da União de quase três trilhões e meio de reais. Isso denota uma capacidade de articulação como poucos políticos possuem. Nessa condição passa a ser um dos senadores mais assediados por ministros, governadores, deputados federais e prefeitos. Para chegar a tal posição precisa da confiança integral da presidência da república, dos ministros da área econômica e de seus pares. Para o estado, é um ganho inestimável. Ele pode trabalhar, colaborar e articular a vinda de recursos para o governo do estado e as 22 prefeituras. Tem sido muito criticado e combatido por sua postura na área climática/ambiental. Ele atribui às questões de cunho ideológico. Márcio tem muitos desafios. Um deles é fazer com que o presidente Jair Bolsonaro (de quem é aliado) mande recursos para o Acre como fizeram os ex-presidentes do PT, Lula Silva e Dilma Rousseff. O PT esteve por quase 14 anos no poder central, não havia crise econômica e chovia dinheiro. Porém, não custa nada dá o primeiro passo, a oportunidade é essa. Márcio é hoje o homem dos R$ 3,5 trilhões, um dos políticos mais fortes do Congresso e é senador pelo Acre.

“Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar”. (Raul Seixas, 1973)

Nem sempre

Não é porque a pessoa é um bom católico, evangélico, espírita ou de qualquer outra religião que será (ou é) um bom político. Enfiar Deus em um projeto de poder é uma boa retórica para convencer os fiéis que Deus está no negócio. Nem sempre, nem sempre!

Acordo no Palácio

Ciceroneados pelo senador Márcio Bittar (MDB) a ex-deputada Leila Galvão e o vereador Joelson Pontes (de Brasiléia) foram recebidos pelo governador Gladson Cameli. O objetivo foi fechar o apoio à candidatura a prefeito e vice-prefeito. Márcio Bittar é o condutor do processo. Se vão ganhar a eleição é com o eleitor.

Engatou a quarta

Depois da entrevista no “Boa Conversa” do ac24horas o pré-candidato a prefeito pelo PROGRESSISTA, Tião Bocalom, o “Velho Boca”, engatou a quarta marcha. Ainda bem que a Marfisa Petecão é formada em educação física. Do contrário não aguentaria o pique. É o que o povo diz!

. A gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro tinha tudo para ter um final bem diferente.

. Cruzeiro do Sul é o lugar mais complicado do Acre.

. Politicamente falando porque a região é boa demais para morar!

. O deputado Luís Gonzaga (PSDB) tem uma equipe muito eficiente na divulgação de seu trabalho.

. Difícil achar um político que faça uma análise tão clara e objetiva da política do Acre como o deputado Edvaldo Magalhães.

. Já viu alguém querer matar uma formiga com uma marreta de 100 quilos?

. É o caso “Nelson”.

. “Justiça ao extremo é injustiça” (Cícero).

. Disseram que o deputado Daniel Zen (PT) iria para o sacrifício, mas não tanto!

. O delegado Sérgio Lopes, em Epitaciolândia, vai comendo pela borda.

. Pelo visto está bem próximo de ser o futuro prefeito de Epitaciolândia!

. Sabe quais são as armas do cristão?

. Tá lá na carta de Paulo aos Efésios:

. Couraça da justiça, escudo da fé, a verdade, salvação, o evangelho de Cristo…

. “A verdade esmiúça a penha, a verdade destrói a fake news”.

. Uma boa sexta, um excelente final de semana!

. Bom dia!