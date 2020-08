Jéssica Sales realiza sonho da turma da melhor idade de Sena Madureira

Na sede do MDB, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) oficializou apoio a pré-candidatura do deputado estadual Roberto Duarte à Prefeitura de Rio Branco. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 14, e contou com a presença da presidente estadual do PTB, Charlene Lima, do senador Márcio Bittar e do vereador Emerson Jarude, ambos do MDB.

Antes isolado, agora, Roberto Duarte caminha com os trabalhistas e aproveitou para rasgar elogios ao PTB e a cúpula do MDB por montar pré-candidaturas a prefeitos e vereadores dos 22 municípios do Acre.

“O PTB é um partido bem organizado e, é uma honra podermos caminhar ao lado desse partido. O PTB tem uma chapa competitiva e tem tempo de televisão! É uma alegria ter um partido que se alinha ao presidente Jair Bolsonaro na nossa aliança”, pontuou.

“Quero dizer a vocês que a nossa pré-candidatura foi um convite do MDB, após nossa desenvoltura no mandato de deputado e vereador. Conversei com a família, eleitores e amigos, e depois de ouvir todos, aceitei esse desafio dessa pré-candidatura”, afirmou.

A presidente do PTB, Charlene Lima, afirmou que a união dos dois partidos é uma aliança antiga e reforçou o fato do PTB apoiar um candidato não favorito, ao lembrar do apoio a candidatura de senador Márcio Bittar nas eleições de 2018.

“Estamos começando uma caminhada que em nada será fácil, principalmente, para nós! Acreditamos que possamos contribuir para que nossa população tenha dias melhores. Apostamos no projeto do senador Bittar e, agora, apostaremos na sua pré-candidatura. Aqui em Rio Branco iremos com você (Roberto) até o final. Temos 15 pré-candidatos que estão aqui, os outros não puderam vir porque estão trabalhando. É uma questão de tempo para estarmos todos do seu lado”, afirmou.

“Estive analisando o seu mandato e tive mais certeza que você tem buscado aproximação com a população e conhece as necessidades do nosso povo carente. Aqui, eu tenho certeza que vai funcionar e vai dar certo. Precisamos sair daqui, acreditando que já deu certo”, destacou.

Em sua fala, Bittar se diz honrado e orgulhoso com aliança PTB e MDB. Ele aproveitou para externar sua gratidão por Charlene e sua família.

“Minha gratidão a você Charlene e a sua família pelo o que fizeram por mim na campanha. O único partido que resistiu e que ficou do meu lado foi o PTB da Charlene, mesmo numa situação difícil, ela não me negou legenda. É uma felicidade muito grande ser seu amigo, e eu fico muito honrado com essa aliança do PTB com MDB”.

Bittar defendeu que Roberto Duarte é o mais preparado para assumir a Prefeitura de Rio Branco e que sua candidatura representa a continuidade no combate às ideologias e forma de governar do PT.

“A candidatura de Roberto tem um sabor diferente: primeiro porque o Roberto tá preparado para esse desafio. O Roberto tem um conhecimento da cidade e isso é necessário para assumir Rio Branco. O desafio do próximo prefeito é levar água e esgoto de qualidade. Além disso é preciso acabar com essa política que tá querendo transformar crianças em militantes políticos. Estamos com jovens entrando na faculdade com analfabetismo funcional e onde que isso começa? Lá na alfabetização! O Roberto tá preparado para assumir a educação municipal e fazer com que as nossas crianças tenham uma educação infantil muito melhor do que essa de hoje”, defendeu.