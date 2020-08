Presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul pode renunciar mandato para não assumir prefeitura

Clodoaldo se reúne nesse momento com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior e deve manter audiência com o governador Gladson Cameli

Em Rio Branco, hospedado no Hotel Guapindaia, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Clodoaldo Rodrigues, ainda não decidiu se vai assumir a prefeitura como determinou a decisão da juíza-relatora do processo que cassou o mandato do prefeito Ilderlei Cordeiro, ontem (12) no Tribunal Regional Eleitoral, Mirla Regina.

Clodoaldo está reunido nesse momento com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Junior analisando situações que podem se desencadear a partir de sua decisão.

Segundo o vereador Romário Tavares, em caso de renúncia de Clodoaldo à presidência da Câmara, ocorrerá uma nova eleição e duas posses.

“A decisão da juíza é que o presidente da Câmara Municipal assuma, em caso de renuncia do Clodoaldo ao cargo de presidente, tem nova eleição para presidência e duas posses, ou seja, o vereador eleito será empossado presidente e prefeito do município”, explicou Tavares.

Embora os interesses sejam de Cruzeiro do Sul, o destino da cidade está sendo decidido em Rio Branco. Pelo menos seis vereadores estão na capital e se movimentam nos bastidores da Assembleia Legislativa do Acre e o Palácio Rio Branco.

“Clodoaldo hoje tem uma reeleição garantida, assumindo a prefeitura ele não poderá mais ser candidato a vereador. Poderá concorrer ao cargo de prefeito, mas, não tem a garantia de ser o nome do governador”, comentou Tavares.

Ainda de acordo Tavares, duas outras especulações circulam no meio político. A primeira de uma possível reforma da decisão do Tribunal Regional Eleitoral no recurso impetrado pela defesa de Ilderlei Cordeiro no Tribunal Superior Eleitoral e, a segunda, de um mandado de segurança que vem sendo estudado pelo MDB para uma eleição tampão que em tese, deveria acontecer na Câmara de Vereadores.

O meio político em Cruzeiro do Sul amanheceu movimentado. Há informações de que o prefeito Ilderlei Cordeiro continuou despachando durante o dia de hoje, uma vez que a decisão do julgamento ainda não foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.