Após vereador pedir volta das sessões presenciais na Câmara, Lene diz que espera por Morais

O setor de serviços parece estar se recuperando no Acre, segundo a pesquisa divulgado nesta quinta-feira (13) pelo IBGE. Em junho, na comparação com o mês anterior, o setor cresceu 6,4% após meses perdendo fôlego no Acre.

No entanto, quando se compara o resultado de junho de 2020 com igual mês do ano passado, a queda é de 13,1%, uma das piores no país quando comparado esses mesmos períodos entre os Estados.

Os serviços estão seriamente afetados pela pandemia da Covid-19 em todo o país. A recuperação se deve pelo fluxo registrados em algumas áreas como os de informação e comunicação, no qual se enquadram os aplicativos de delivery, bastante utilizados durante o isolamento social.

No plano nacional, em junho de 2020, o volume de serviços no Brasil cresceu 5,0% frente a maio, na série com ajuste sazonal, após quatro meses de taxas negativas seguidas, quando acumulou perda de 19,5%.

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com junho de 2019, o volume de serviços recuou 12,1% em junho de 2020, quarta taxa negativa. No acumulado do ano, o volume de serviços caiu 8,3% frente a igual período de 2019. O acumulado nos últimos doze meses (-3,3%) teve o resultado negativo mais intenso desde novembro de 2017 (-3,4%).