Após acusação do Sinteac, SEE diz que não tem interesse na volta às aulas no momento

Num cenário em que a classe empresarial se viu e ainda se vê abalada em meio à recessão provocada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Acre se destaca como o Estado que avança na corrida pela retomada do setor econômico, ao mesmo tempo em que as contaminações de Covid-19 apontam queda nas estatísticas. Prova disso é a chegada a Rio Branco de um novo grupo atuante em diversas áreas, como agropecuária e, principalmente, concessionária de veículos. Trata-se das Empresas Revemar, um grupo empresarial vindo do Pará e que existe há mais de 30 anos no mercado, com várias unidades de negócios instaladas nas regiões Norte e Nordeste do país.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 12, junto ao grupo Honda Star Motos, em Rio Branco. “Tivemos a presença do proprietário do Grupo Revemar, que é um grupo que atua na área de agropecuária, na área de concessionárias de veículos leves e pesados, Massey Ferguson, Honda, Renault, é o maior grupo de concessionárias Renault do país”, explica Marcelo Dias, proprietário da Star Motos, concessionária Honda na capital acreana. A garantia é de muito mais investimentos no Acre com a chegada do grupo Revemar.

A empresa atua ao longo do território nacional nos segmentos de distribuição de automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas e implementos agrícolas, pneus, siderurgia, indústria de cimento, locação de veículos e agropecuária. Uma reunião de apresentação dos representantes marcou o início de uma jornada que pretende deverá colher elevados e satisfatórios resultados. “Em breve nós teremos a reabertura da concessionária Renault na cidade. É um momento de muita alegria, pois num cenário onde se escuta tanta notícia ruim, empresas fechando, gente sendo demitida, o problema da Covid-19, a gente vê que tem empresários ainda com bons olhos para o nosso Estado e que estão vindo aqui investir, acreditar, gerar emprego e riqueza”, completa Dias.

Missão Renault no Acre

O encontro contou com ainda com a presença do presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). Para o presidente do Grupo Revemar, o empresário Winston Diamantino, a missão mais importante hoje é refazer a história da Renault no Acre, de uma maneira que atenda da melhor qualidade o cliente. “Nós recebemos uma missão da Renault. Nós já somos Renault em outros estados e recebemos a missão de retornar ao Acre. A Renault já esteve aqui no passado, e estamos com a missão de fazer um bom serviço”, explica Diamantino.

De acordo com o presidente das Empresas Revemar, no primeiro momento, não se pensa nem em rentabilidade, mas exclusivamente em atender e atender bem o cliente. “Esse é o objetivo. A Renault é uma marca muito forte já no Brasil e a única capital que ainda não tinha era aqui [Rio Branco]. Esse é um dos motivos para estarmos aqui”. O outro motivo, segundo Winston, é de que o Estado tem atualmente uma perspectiva de crescimento muito forte e bastante acentuada em relação à outros estados brasileiros.

“Antes havia aquele mito de que o Acre era um estado de fim de linha, e isso não existe mais. É um estado em que o agronegócio está presente, há muita pecuária e também é um eixo para o pacífico”, diz o proprietário. Tudo isso se torna um eixo logístico muito favorável. “As estradas de ferrovia estão chegando perto. Essa região Norte, com Acre, Rondônia e até Mato Grosso, no centro-oeste, vai virar um bicho”, comemora o presidente da Revemar.

As tratativas para a instalação do grupo começaram há pouco mais de 120 dias e a previsão de funcionamento da empresa na capital acreana é para o próximo mês de novembro.