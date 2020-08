Saúde de Sena Madureira testou mais de 300 moradores na campanha Julho Amarelo

Com média móvel de 14 novos casos diários de Covid-19 nos últimos 7 dias e um acumulado de 134 confirmações nesse período, totalizando 605 diagnósticos do novo coronavírus desde o começo da pandemia, a prefeitura de Xapuri vai realizar nesta quarta-feira, 12, um encontro com as várias instituições locais para discutir novas estratégias de combate à disseminação do vírus.

Depois de apresentar dados que indicavam a estabilização da curva de contágios no mês de julho, o município voltou a registrar elevações que culminaram com números recordes de novos casos no começo de agosto. O novo aumento de infecções atingiu de maneira contundente os profissionais de saúde em atuação no hospital e nas unidades de saúde locais.

Outras duas consequências do avanço da pandemia foi a infecção de um número maior de idosos e o aumento das internações hospitalares. Fatores esses, entre outros, que levaram a gestão municipal a propor um novo ajuste no enfrentamento à crise de saúde. O relaxamento da população e a ocorrência de constantes aglomerações têm sido alguns dos desafios que a cidade enfrenta.

Há cerca de uma semana, o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, havia feito um apelo à população e a todas as instituições locais para enfrentar o que ele chamou de “o pior momento da pandemia no município”. Segundo o gestor municipal, a prefeitura mais do nunca está precisando da ajuda de todos para combater a Covid-19.

“Precisamos nos unir novamente em torno dessa situação e eu, como prefeito, vou continuar fazendo isso, como sempre fiz. Vou convidar todas as instituições de Xapuri, do delegado ao juiz, Polícia Militar e quem mais puder, para que a gente discuta de forma clara como é que as instituições podem se ajudar a combater a pandemia em nossa cidade”, afirmou.

Outro dado negativo para o município é o referente à incidência da doença. Nos últimos boletins divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Xapuri vem subindo nesse quesito e já é o 6º colocado no estado com uma taxa de 2.970,6 casos por grupo de 100 mil habitantes. Assis Brasil e Brasiléia, com 5.285,2 e 3.459,2 casos por 100 mil/hab, respectivamente, são os dois municípios com maior incidência de Covid-19 no Acre.