Motorista de Uber é preso ao ser acionado por traficante para entregar droga no São Francisco

Uma ação dos Policiais Militares da Companhia Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na prisão de um motorista Uber, uma mulher , dois traficantes e na apreensão de meio quilo de entorpecente na noite desta quarta-feira, 13, na Rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o motorista Uber que estava na companhia de sua esposa, recebeu uma corrida no aplicativo para pegar um passageiro no bairro Apolônio Sales, ao chegar no local, o passageiro deixou uma sacola com o motorista e pediu que ele fosse entregar no bairro São Francisco em uma área de mata na frente de uma igreja.

A polícia estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou o motorista Uber, sua esposa e dois homens fora do carro, entre eles um detento monitorado por tornozeleira, em atitude suspeita na rua Joaquim Macedo. Foi feito uma abordagem e dentro do veículo do motorista Uber é foram encontradas 500 gramas de oxidado de cocaína, 3 celulares e uma quantia de R$ 1.105,00 reais.

Segundo a polícia, o traficante contratou o motorista de aplicativo para entregar o entorpecente ao outro traficante. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista, sua esposa e os dois traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.