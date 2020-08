Justiça impede penhora de auxílio emergencial para pagamento de dívida

Inaugurada há 8 meses, a Praça da Juventude de Xapuri é uma área de convivência comunitária que conta com espaços para atividades culturais e de lazer para a população de todas as faixas etárias, o projeto foi criado pelo governo federal, em 2007, com o objetivo de levar um equipamento esportivo público e qualificado para a população que pudesse se tornar ponto de encontro e referência para a juventude.

Batizada com o nome do jovem Caleb do Nascimento Mota, desportista local morto no ano de 2005, a Praça da Juventude de Xapuri conta com uma quadra poliesportiva coberta, teatro de arena com palco, quadra de areia, pista para caminhada com iluminação, ginásio para artes marciais, camarins, vestiários e sanitários, entre outros. Consta ainda, no projeto, um campo de futebol Society, não concluído. É uma estrutura que não existia no município.

No entanto, o espaço público não conta com vigilância permanente o que possibilitou que o patrimônio fosse atacado por vândalos na madrugada desta quarta-feira, 12. Uma das portas do setor onde ficam os vestiários e banheiros foi arrombada e os invasores promoveram uma grande baderna no interior das dependências, deixando tudo revirado e destruindo alguns materiais.

“Entraram ontem à noite, arrombaram a porta onde deixamos alguns materiais de uso, levaram duas cadeiras do patrimônio público, toda tubulação do poço semiartesiano e saíram deixando pelo caminho mangueira de água, redes das traves da quadra poliesportiva e da de futevôlei”, relatou o diretor da Fundação Municipal de Cultura e Desportos, Jorge Ferreira.

O diretor também explicou que não há vigias na Praça da Juventude no período da madrugada. Segundo ele, o funcionário responsável pela guarda e manutenção do local encerra o seu horário de trabalho às 22 horas. De acordo com ele, a prefeitura tem o planejamento de instalar vigilância eletrônica para dar mais segurança às instalações nos horários de maior vulnerabilidade.

Concebido pelo antigo Ministério do Esporte e implementado com governos estaduais e municipais, o projeto Praça da Juventude conta ainda com a parceria do Ministério da Justiça, por intermédio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que oferece condições para que os espaços possam se consolidar como organizações efetivas e integradas à vida comunitária, educando, ressocializando e apoiando jovens em situação de vulnerabilidade social.