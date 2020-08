Bope prende dupla que transportava droga em motocicleta na rodovia AC-40

Um monitorado que traficava drogas na própria residência, situada no bairro Boa União, em Rio Branco, recebeu voz de prisão de policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, 12, após denúncia encaminhada pela Polícia Civil.

Após denúncia, uma guarnição da Umep se dirigiu até o endereço do monitorado para realizar a fiscalização. Ao chegar ao local, os policias perceberam o nervosismo do preso e pediu para fazer uma busca no interior da casa. A guarnição encontrou uma sacola contendo uma caixa com 13 papelotes de maconha, 24 papelotes de cocaína, dez frasco plástico contendo rapé, uma balança de precisão e um celular, além de R$ 120,00.

Diante do flagrante, o monitorado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi colocado à disposição da Justiça.