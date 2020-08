Agentes públicos têm condutas vedadas a partir do dia 15 de agosto

A Latam e a Azul já anunciaram a retomada de voos para o Acre, mas nenhuma das duas empresas voará com rota até Cruzeiro do Sul. A Gol suspendeu a linha para Cruzeiro do Sul no final de março e, mesmo com multa diária de R$ 300 mil determinada pela justiça acreana, não voltou a operar para o município. O acesso até Cruzeiro agora é exclusivo pela BR-364 por meio de ônibus, lotação ou veículo próprio. Voos só em caso de emergência na área de saúde.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul, Cristiano Falcão, disse não acreditar mais no retorno dos voos da Gol para a cidade. Ele conta que a maioria empresas do setor de turismo deverá fechar as portas. “A retração nas vendas de passagens é geral. As pessoas só compram passagem para embarcar em Rio Branco se for urgente. Essa falta de voos tem reflexo nos hotéis, restaurantes e toda a cadeia do turismo”, destaca.

A Latam já estará em solo acreano no próximo sábado, 15. Os voos serão sem escalas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos). A companhia suspendeu as operações desta rota no final de março por causa da pandemia do coronavírus. A Azul parou de voar para o Acre em 2016, alegando ter sido afetada pela crise econômica. No site da empresa ainda não há venda de passagem para Rio Branco.