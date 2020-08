Policial suspeito de matar esposa será julgado por júri popular

Nesta terça-feira, 11 de agosto de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) completa 45 anos de instalação e mais um ano de serviços prestados aos eleitores acreanos, por meio de cartórios eleitorais, postos de atendimento, bem como na forma virtual, em seu portal http://www.tre-ac.jus.br/. Ao longo desse tempo, o TRE-AC se destaca junto à sociedade acreana pela credibilidade na condução do processo eleitoral no estado do Acre.

Atualmente, sob a gestão da desembargadora-presidente Denise Bonfim e do desembargador Elcio Mendes (vice-presidente e corregedor), a Corte Eleitoral Acreana é composto por 7 membros titulares e 7 suplentes (Composição da Corte Eleitoral e Presença em Comissões), além de 112 servidores efetivos e 51 requisitados, distribuídos entre a Secretaria do Tribunal, duas Zonas Eleitorais na capital e mais sete no interior.

Para a presidente da Corte, desembargadora Denise Bonfim, o TRE e os eleitores acreanos têm muito o que comemorar neste 11 de agosto de 2020, pois, ‘‘apesar da crise sanitária em que vivemos, em decorrência do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral no estado não para de se modernizar e não economiza esforços, com todo respeito às normas de prevenção e de redução dos riscos de contaminação do Covid-19, para melhorar o atendimento ao eleitor e garantir a realização das eleições que se aproximam, permitindo, assim, a alternância de poder em todos os municípios’’.

Nova sede

Em breve, eleitores, magistrados, servidores, advogados e membros do Ministério Público terão à disposição um novo prédio, com mais conforto e comodidade. A nova sede do TRE-AC está sendo construída na Alameda Ministro Miguel Ferrante, Portal da Amazônia. A área construída comportará dois blocos principais: uma ala térrea que abrigará as atividades do Pleno e uma torre que abrigará as atividades administrativas e jurisdicionais, composta de quatro pavimentos, térreo, subsolo e estacionamento.

História

São diversas as datas que marcaram a história acreana, mas o dia 11 de agosto de 1975 foi particularmente especial para a Justiça deste estado. Anunciava-se, enfim, a instalação efetiva do TRE-AC, que teve como primeiro Presidente o Des. Carlos Alves Cravo. A Corte Eleitoral era composta por dois desembargadores, dois Juízes de Direito e um Juiz Federal. O Ministério Público Eleitoral estava representado pelo Procurador da República Substituto Jersey Nazareno de Brito Nunes. No dia seguinte, o Presidente em exercício do Tribunal de Justiça, Des. Fernando de Oliveira Conde, encaminhou o OF./N. 392/75 ao TSE, contendo a relação dos Desembargadores empossados, e, em anexo, as listas tríplices para a escolha dos juízes oriundos da OAB, tendo sido escolhidos os advogados Aloísio Macêdo Maia e Walder Gomes da Costa.