O uso da máquina pública na eleição!

A prefeita Socorro Neri (PSB) deu, pela segunda vez, o melhor exemplo de como evitar o abuso de poder econômico e o uso da máquina pública em uma eleição apesar de ser a gestora do município e candidata à reeleição. O primeiro foi no processo eleitoral de 2018, quando Marcus Alexandre (PT) se afastou da prefeitura para disputar a eleição. Ela proibiu terminantemente o uso da máquina pelos aliados. Agora, mandou retirar do ar, como determina a lei, toda a publicidade da prefeitura das redes sociais, bem como do site. Consta que o governo fará o mesmo. Aliás, pode se criticar politicamente a prefeita, mas sua gestão é redonda se esforça para cumprir a legislação eleitoral. Exemplo esse que deveria ser seguido pelos demais prefeitos sem a necessidade do Ministério Público e a Polícia Federal terem que agir para coibir o abuso de poder político e econômico comumente chamado de “uso da máquina pública”. A Justiça Eleitoral já monitora algumas situações e deverá agir a qualquer momento, principalmente se for provocada por partidos, candidatos, e cidadãos que se sentirem ofendidos. Vale lembrar que o uso da máquina pública nas eleições é crime e pode terminar em cassação de mandato. Até cadeia, dependendo do caso. Ninguém pode alegar que desconhecia a lei. É como chorar o leite derramado, coisa que não vai acontecer com a prefeita da capital.

“A vida vem em ondas como o mar”. (Lulu Santos)

Bocalom danou-se

Recebo videio de aliados de Tião Bocalom confirmando o que disse na coluna de que ele acorda as quatro da madrugada e parte para a zona rural e/ou bairros da cidade. No dia dos pais estava no Projeto Moreno Maia. Nas eleições de 2010 Bocalom tirou quase todos os votos da referida região. O PT levou uma surra nas urnas por lá que se perdeu no caminho do roçado.

A net/claro do Ilderlei

A internet do prefeito Ilderlei Cordeiro (PROGRESSISTAS) é a mesma daqui de casa: imprestável. E é porque minha casa é bem próxima ao Tribunal Regional Eleitoral (TER). Portanto, seu argumento para não participar do julgamento que pode acabar com sua carreira política é cômico, mas verdadeiro. A Net/Claro é imprestável nessas cercanias. Em Cruzeiro do Sul deve ser muito pior.

Apoio moral

Assessor político do governo comentava que o governador Gladson Cameli não vai permitir o uso da máquina pública por quem quer que seja. Quem for pego praticando tal crime será exonerado sumariamente. Cameli não quer na sua conta problemas com a Justiça Eleitoral os quais nunca teve. O apoio do governador aos aliados nessas eleições será pessoal e moral.

Gladson tucanou?!!

Por falar no governador Gladson Cameli sua disposição para ir para o PSDB continua firme. Deverá concluir o processo depois das eleições municipais quando a poeira tiver baixado. Sua ida para o ninho tucano é o maior sinal já dado sobre as eleições de 2022. Está nas entrelinhas.

. A eleição em Brasiléia será ferro com ferro, palmo a palmo, mano a mano, cabeça com cabeça.

. Falar em grande diferença de votos em Brasiléia é uma inverdade, para um lado como para o outro.

. Aliás, será uma das disputas mais interessantes do Acre, a de Rio Branco também.

. Quem vai para o 2º turno na capital?

. Minoru, Bocalom, Socorro Neri, Roberto Duarte ou algum azarão…?

. Em se tratando de eleição tudo é possível!

. O ex-reitor Minoru Kinpara é outro que desde cedo cai em campo diariamente, só não divulga agora para evitar perseguição.

. Os maiores cabos eleitorais de Minoru são os servidores e alunos da UFAC…e de graça, apenas reconhecimento.

. O MDB deverá sair mesmo com chapa puro sangue para disputar a eleição com o deputado Roberto Duarte.

. Às vezes, um 2º mandato de presidente, governador ou prefeito é a sua cova política, nunca mais sai dela.

. Aos poucos, o coronavírus está tomando o caminho de volta…

. Bom dia!