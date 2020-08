No dia da Juventude, Rio Branco vai pagar jovens inscritos no programa Bolsa Estágio

No final do mês de julho, Sena Madureira alcançou os mais de mil casos confirmados de Covid-19. Até então, apenas Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá haviam passado dos mil exames com resultado positivo para infecção do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Conforme o último boletim epidemiológico liberado pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a cidade, localizada na regional do Purus, obteve 1.130 pessoas contaminadas.

Atualmente, Sena Madureira é a 11ª cidade com maior incidência da doença no Estado por número de habitantes. Apesar do alto número de casos confirmados, o município também registra alto número de altas médicas. Até o momento, dos 2.967 exames feitos, 1.130 foram confirmados para o vírus e, destes, 884 pacientes já se encontram livres da doença.

Ao menos 10 pessoas já morreram na cidade em decorrência de complicações da Covid-19. A taxa de letalidade do coronavírus em Sena está em 0,9%. Em todo o Acre, 21.619 exames apresentaram resultado positivo para coronavírus. No momento, ainda há 121 amostras em análise nos laboratórios. O Estado já registrou 562 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19.