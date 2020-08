N. Lima diz que responsabilidade das 100 mil mortes de Covid-19 é de prefeitos e governadores

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), reabriu as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para atuarem na educação indígena.

As inscrições terão início a partir desta terça-feira, 11, até sexta-feira, 14, das 11h pelo formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.seplag.ac.gov.br.

Há vagas destinadas a todos os níveis de ensino, desde o infantil, passando pelo fundamental, anos iniciais, fundamental anos finais e médio.

A análise das informações curriculares contemplará um total de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 42 pontos para a titulação, 28 pontos para a etnicidade e 30 pontos para a experiência profissional.

São aproximadamente 540 vagas neste processo seletivo destinadas a todas as aldeias indígenas do Estado e mais informações, bem como o edital, podem ser obtidas no próprio site da Seplag.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, por meio do telefone (68) 3213-2331 ou ainda junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio do endereço eletrônico: [email protected]