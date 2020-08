Ministério da Agricultura reconhece Acre e outros 5 estados como livre da febre aftosa

Um dos momentos mais importantes para o setor da pecuária do Acre finalmente se tornou realidade. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acaba de anunciar que o Acre a partir do dia 1º de setembro é reconhecido como zona livre de aftosa sem vacinação.

A nova classificação representa um novo momento para aquela que já é considerada a principal atividade econômica rural do Acre, permitindo que a pecuária acreana alcance um novo estágio comercial e econômico, acompanhando a situação de países vizinhos, como o Peru e a Bolívia, países vizinhos que já haviam alcançado essa condição sanitária.

“Isso representa na prática maior valor agregado ao rebanho acreano. Os animais começam a ter uma maior valorização, assim com os produtos e subprodutos desses animais. Nossa carne começa a valer mais, a carne suína também vai ser valorizar ainda mais. Essa valorização vai ser significante, principalmente no comércio exterior. Isso é que sempre se buscou, exportar produtos com mais valor, principalmente para o mercado asiático. Com esse reconhecimento nacional e se Deus quiser, em breve, um reconhecimento internacional, não iremos mais vacinar e isso é uma felicidade imensa de todo mundo que participou dessa conquista”, diz Mário César Souza de Araújo, Coordenador de Fiscalização de Trânsito Agropecuário do Estado do Acre.

O reconhecimento do Acre como zona livre de aftosa sem vacinação é resultado de mais de 20 anos de investimentos na pecuária, graças à parceria entre o poder público e os pecuaristas. Em 2005, o Acre recebeu da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) o certificado de área livre de febre aftosa com vacinação. O desfecho da parceria entre setor público e privado se materializa agora com a instrução normativa assinada pela Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Dias nesta terça-feira, 11.

Ao lado do Acre, também recebem o reconhecimento os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e parte dos estados do Amazonas e Mato Grosso.