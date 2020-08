Mazinho agradece emenda de Vanda Milani para reforma do Instituto Santa Juliana

Na atualização desta segunda-feira, 10, do Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o município de Xapuri registrou a segunda maior marca de novos casos do novo coronavírus desde o início da pandemia – foram 33 confirmações no período das últimas 24 horas, atingindo o total de 590 diagnósticos positivos.

O recorde de novos casos diários no município foi registrado na última quarta-feira, dia 5 de agosto, com 34 confirmações. Apenas nos 10 primeiros dias deste mês, foram registrados 127 novos casos da covid-19, com o registro de 1 morte nesse período por complicações da doença.

A média móvel dos últimos 7 dias é 15,57 casos diários. Nos últimos 14 dias, a variação da média móvel de novos casos foi de 105,66%, como mostra o gráfico elaborado pela comandante do Corpo de Bombeiros em Xapuri, tenente Marcela Sopchaki, com base nos dados divulgados pela Semusa.

Estranhamente, o número de casos divulgados nesta segunda-feira, 10, pela Secretaria Municipal é superior ao total divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde para todo o Acre. O Boletim Sesacre desta data informou o acréscimo de 32 novos casos, com o registro de 1 óbito nas últimas 24 horas.

A explicação para a divergência entre os números do estado e do município foi feita pelo coordenador da equipe de referência para covid-19 em Xapuri, o enfermeiro Francisco Andrade. Segundo ele, a Sesacre divulga seu boletim com as notificações feitas até o momento da publicação, que ocorre ante do fechamento dos dados no município.

“Nós sempre vamos estar à frente da Sesacre porque fechamos o nosso boletim por volta das 19 horas. Os números totais do dia apenas serão consignados pela secretaria estadual no dia seguinte, apesar de que nós notificamos imediatamente os casos confirmados no município”, enfatizou.

O coordenador também ressaltou que a situação segue delicada no setor de saúde, tanto na rede municipal quanto na estadual, com a contaminação de muitos profissionais em todas as áreas. Segundo ele, os afastamentos colocam em risco a capacidade de atendimento.

“Segue a saúde sendo atingida com mais profissionais afastados. São afastamentos em todas as áreas, vigilantes, limpeza, enfermagem, medicina, radiologia, agentes comunitários e recepcionistas. Os gestores e coordenadores estão fazendo jogo de cintura para manter o equilíbrio do sistema”, afirmou.

Do total de 590 casos positivos, Xapuri já teve alta médica de 367 pacientes. Seguem com o vírus ativo 206 pessoas sob o acompanhamento da equipe de monitoramento da Semusa. Desses, 10 estão em internação hospitalar. Os óbitos no município totalizam 7. O número de pessoas monitoradas como casos suspeitos reduziu para 532.