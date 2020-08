Mais da metade dos exames de coronavírus sem resultado são de Rio Branco

No Acre, até esta terça-feira (11) são 52.282 casos notificados com 30.460 -ou 58,3% do total- descartados para Covid-19. Outros 21.757 (ou 41,6%) estão confirmados e 65 (0,1%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR nos laboratórios Central (Lacen) e Charles Mérieux, em Rio Branco.

Esses laboratórios costumam receber amostras do Estado todo mas nesta terça-feira dos 22 municípios apenas seis enviaram exames para o laboratório Charles Mérieux e 4 para o Lacen.

Ou seja: a maior parte do interior acreano não tem demandado os grandes laboratórios. Dos 65 exames pendentes, 39 são de Rio Branco –35 estão no Mérieux e 4 no Lacen.

Sendo assim, o interior tem apenas 40% do total de exames esperando resultado nesta terça.

As notificações no Estado do Acre começaram a ocorrer a partir do dia 2 de março de 2020, seguindo até o dia 15 daquele mês em média com duas notificações diárias. Após a confirmação dos primeiros casos, no dia 17 de março, as notificações aumentaram de forma significativa e hoje a situação encontra-se estável com tendência à queda.